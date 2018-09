La reconstitution de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys doit se tenir lundi soir, en présence de Nordahl Lelandais au Pont-de-Beauvoisin et Domessin, en Isère et Savoie. Un périmètre de sécurité conséquent doit être encadré par 200 gendarmes. Les parents de Maëlys seront présents.

18h44 - Ça bouge à la gendarmerie du Pont-de-Beauvoisin (Isère). Un premier escadron de gendarmerie mobile vient d'arriver dans la cour de la brigade.

18h15 - Des questions sans réponse. Nordahl Lelandais va-t-il apporter des précisions et éléments déterminants dans l'enquête ? Rien est moins sûr. Il devra expliquer comment il a tué la fillette, pourquoi du sang a été retrouvé dans sa voiture, pourquoi son téléphone a borné à certaines heures en certains lieux.

18h00 - La reconstitution devrait débuter vers 20h-20h30. Les juges en charge de l'instruction seront présent, tout comme le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, et son substitut.

17h55 - Sven Lelandais s'exprime. Alors qu'une reconstitution doit se tenir lundi soir en Isère et Savoie, dans l'affaire du meurtre de Maëlys de Araujo, le frère de Nordahl Lelandais a accordé un entretien au journal Aujourd'hui en France pour le disculper et évoquer ses doutes concernant les faits reprochés à son frère.

17h47 - Retour sur le lieu de la découverte du corps. Lors de la reconstitution, les gendarmes devraient conduire Nordahl Lelandais là où a été retrouvé le corps de Maëlys, à Saint-Franc et Attignat-Oncin, en Savoie, dans une zone escarpée du Massif de la Chartreuse.

17h35 - Une exctraction aux alentours de 19h-19h30. Nordahl Lelandais devrait être extrait de sa cellule en toute fin d'après-midi pour être amené directement sur les lieux de la reconstitution. Il incarcéré à depuis le 3 septembre 2017.

17h33 - La famille Lelandais et des témoins importants. Parmi les personnes qui sont convoquées pour assister à cette reconstitution, une dizaine de témoins présents au mariage ainsi que Christiane Lelandais, mère de Nordahl Lelandais.

17h08 - Les parents de Maëlys seront présents lors de la reconstitution. Jennifer Cleyet-Marrel Jennifer et Joachim de Araujo ont été convoqués avec leur avocat, maître Fabien Rajon, lors de ce moment crucial de l'enquête. Ce lundi soir, lors de la reconstitution, ils assisteront en tant que témoins et en tant que partie civile.

16h35 - Un point presse doit se tenir lundi soir à 19h30 au Pont-de-Beauvoisin. Cette réunion doit détailler le dispositif en place durant la nuit de lundi à mardi pour sécuriser la zone de la reconstitution. la sécurisation à la reconstitution du meurtre de Maëlys. Le colonel Yves Marzin, qui dirige la brigade départementale de gendarmerie en Isère, sera présent. Pour rappel, deux escadrons de gendarmerie soit 200 gendarmes seront présents sur zone.

13h15 - Les parents de la fillette avaient évoqué une attitude étrange. Le 27 août, un an après la disparition de Maëlys, Joachim de Araujo et Jennifer Clayet-Marrel, les parents de la fillette, avaient décidé de prendre la parole pour dénoncent la défense de Nordahl Lelandais qui évoque une mort accidentelle lors d'une gifle violente. La mère de la fillette expliquait : "On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture d'elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur ou il l'a menacée. (...) Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal."

12h20 - Une première reconstitution reportée. Le 8 septembre, Le Dauphiné Libéré avait annoncé une reconstitution prévue le 13 septembre. Le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, avait, le soir même, indiqué dans un communiqué qu'il n'en était pas informé, et qu'il en demanderait le report. Il a également ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction, pour la deuxième fois depuis le début de l'affaire Maëlys.

11h56 - Près de 200 gendarmes et policiers mobilisés. Un important dispositif de sécurité doit être mis en place en Isère et Savoie. Un large périmètre de sécurité doit être mis en place pour la bonne tenue et la sérénité de cette reconstitution.

11h44 - Le domicile familial. La maison des parents de Nordahl Lelandais, à Domessin (Savoie) devrait sans doute être un des lieux de la reconstitution. Nordahl Lelandais avait reconnu y avoir amener Maëlys, après lui avoir donner un coup.

11h32 - Des caméras et des micros partout. Des journalistes sont déjà bien présents autour de la salle des fêtes du Pont-de-Beauvoisin ce lundi matin.

11h10 - Va-t-il coopérer ? Nordahl Lelandais, le principal suspect peut toutefois refuser son extraction. Il est en détention provisoire depuis plus d'un an. la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Cependant, il n'a, jusque-là, jamais refusé d'être sorti de sa cellule pour être emmener sur le terrain ou dans le bureau des juges chargés d'instruire l'affaire. S'il refusait, les forcent de l'ordre pourrait le contraindre à se rendre sur les lieux de la reconstitution.

11h06 - Préciser le déroulé la nuit du 26 au 27 août 2017. Cette reconstitution doit permettre aux enquêteurs de refaire le film de cette sordide nuit, Nordahl Lelandais devra expliquer comment il a tué la fillette, pourquoi du sang a été retrouvé dans sa voiture, pourquoi son téléphone a borné à certaines heures en certains lieux.

10h40 - Trois lieux-clés. La reconstitution du meurtre de Maëlys doit être organisée dans la nuit de lundi à mardi au Pont-de-Beauvoisin (Isère), Domessin et Attignat-Oncin (Savoie). Elle devrait se faire en présence de Nordahl Lelandais, qui a reconnu en février dernier avoir tué la petite fille de façon "involontaire".