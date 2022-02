Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais ne fera pas appel de sa condamnation à perpétuité

Nordahl Lelandais ne fera pas appel de se condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. C'est le verdict prononcé vendredi dans l'affaire Maëlys, après trois semaines de procès devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble.

Il n'y aura pas d'autre procès Lelandais après la mort de Maëlys le 27 août 2017 et la condamnation de Nordahl Lelandais vendredi devant la cour d'assises de l'Isère, au terme de trois semaines de procès. L'accusé a été reconnu coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de la fillette âgée de huit ans et demi à l'époque des faits. Il a également reconnu coupable d'agressions sexuelles sur deux petites-cousines et de détention d'image pédopornographique. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sureté de 22 ans. Son avocat, Alain Jakubowicz a expliqué qu'il n'y aurait pas d'appel. L'accusé devrait donc rester au moins 17 ans en prison (il était déjà incarcéré, en détention préventive puis détenu suite à sa condamnation dans le procès sur la mort d'Arthur Noyer, ndlr).

La réaction d'Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais

"La justice a été rendue, tout le monde l'attendait, au terme d'un procès éprouvant pour tout le monde. Je n'ai pas à commenter une décision de justice. Cette défense n'était pas facile, nous le savions. La décision a été rendue. Elle est toujours difficile pour un avocat quel qu'il soit, et quelle que soit la situation. Bien sûr qu'il y a toujours une once de déception. Il n'y a rien à dire sur cette décision et nous n'en dirons rien. C'est vrai que c'est dur d'entendre le mot 'perpétuité'. Vous dire si c'est justifié ou pas, ça l'est, c'est la décision qui a été rendue. Un avocat ne serait pas un avocat s'il n'y avait pas quelque chose chose qui vibre en lui ou en elle. La justice est tombée. C'est l'avenir qu'il faut traiter.

"Je pense qu'il eût été indigne d'interjeter appel de cette décision et de prolonger leur calvaire."

On ne va pas faire de suspense. Il n'y aura pas d'appel de cette décision, parce que c'est dans la continuité de ce que Nordahl Lelandais a dit à l'audience. Il a pris conscience d'un certain nombre de choses, nous lui avons aidé. Le chemin va être long pour lui, très long, mais c'est ainsi. Nous avons aussi pensé, et c'est mon rôle quelques fois en tant qu'avocat de familles de victimes, qu'il est tant que cette page se tourne.

Je l'ai dit hier en plaidant, les feux de la rampe vont s'éteindre. La famille De Araujo va devoir se reconstruire et ça ne va pas être facile. Je pense qu'il eût été indigne d'interjeter appel de cette décision et de prolonger leur calvaire. Leur vie va être nouvelle après ce procès. On ne se remet jamais de ce qu'il leur est arrivé.

Quand à Nordahl Lelandais, son destin est entre ses mains. Il va retourner dans l'anonymat dont il n'aurait jamais dû sortir. Il n'a plus besoin d'avocat, c'est à lui de travailler. Nous en reparlerons dans quelques décennies lorsqu'il aura fait ce chien et qu'un juge d'application des peines jugera de sa dangerosité et la possibilité pour lui de reprendre une vie à un âge déjà avancé. C'est un moment de notre histoire judiciaire qui se tourne aussi."