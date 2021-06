Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais renvoyé devant les assises de l'Isère pour "meurtre"

Les juges d'instruction en charge de l'affaire Maëlys ont ordonné mardi le renvoi de Nordahl Lelandais, condamné en mai à Chambéry à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer, devant les assises de l'Isère pour le "meurtre" de la fillette, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble.

Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet de Grenoble et renvoyé l'ancien militaire devant la cour d'assises pour "le crime de meurtre de Maëlys De Araujo, précédé de l'enlèvement et de la séquestration de l'enfant mineure de 15 ans", a précisé le procureur adjoint Boris Duffau. Nordhal Lelandais est également renvoyé pour "les délits d'agressions sexuelles sur deux cousines de l'intéressé, mineures de 15 ans, et pour détention et enregistrement d'images pédo-pornographiques".

Le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de la petite Maëlys

Le dimanche 27 août 2017, Maëlys de Araujo, 8 ans, a disparu lors d'une soirée de mariage à la salle des fêtes de la commune du Pont-de-Beauvoisin, dans le Nord-Isère. Nordahl Lelandais, âgé de 34 ans, est écroué le 3 septembre 2017 dans le cadre de cette affaire. Près de trois mois après la disparition, le 30 novembre, il s'est vu notifié sa mise en examen pour "meurtre, précédé d'enlèvement et de séquestration". Le 14 février 2018, Nordahl Lelandais a reconnu avoir tué Maëlys "involontairement" et a conduit les enquêteurs dans une commune du massif de la Chartreuse où les enquêteurs retrouvent les restes de la fillette.

Nordahl Lelandais n'est, en revanche, pas mis en examen pour le viol supposé de Maëlys, faute d'éléments probants. Le corps de la fillette ayant été retrouvé trop longtemps après sa disparition. Dans cette affaire, le procès de Nordahl Lelandais pourrait se tenir "durant l'hiver prochain", sans doute début 2022 espère Maître Fabien Rajon, l'avocat des parents de la fillette.

Plus d'informations à suivre

à lire aussi Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais ne sera pas jugé pour viol