Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais sera-t-il poursuivi pour viol ?

Siégeant dans l'enceinte de l'ancien palais de justice de Paris, la cour de cassation a pour mission de contrôler l'exacte application du droit par les tribunaux et les cours d'appel.

La cour de cassation se prononce mercredi après-midi sur trois points concernant le cas de Nordahl Lelandais dans l'affaire Maëlys, cette fillette enlevée et tuée au Pont-de-Beauvoisin fin août 2017. La Cour de cassation doit statuer sur un pourvoi du parquet général de Grenoble qui conteste la décision de la chambre de l'instruction de ne pas retenir la qualification de "viol" dans ses chefs de poursuite. Nordahl Lelandais va donc savoir s’il va devra aussi répondre du viol de la fillette, et pas seulement des chefs de "meurtre" et "enlèvement", devant la cour d’assises de l’Isère. Fin octobre 2019, la chambre d’instruction de Grenoble avait retiré l’inculpation de viol dans l’affaire. La décision avait alors été immédiatement contestée par le parquet général de Grenoble.

De plus, l'avocat de Nordahl Lelandais demande le retrait d'un témoignage qui figure au dossier, celui d'un ancien codétenu de Lelandais, à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, qui affirme que le meurtrier présumé lui a confié avoir violé la fillette avant de la tuer.

Enfin, Maître Alain Jakubowicz demande aussi le retrait d'une expertise psychiatrique défavorable à son client. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble avait déjà refusé d’annuler cette pièce, mais avait fait supprimer trois passages dans le dossier.

La Cour de Cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, doit statuer sur ces décisions mercredi à 14 heures. Nordahl Lelandais, est aussi mis en examen dans d'autres affaires : celle de l’assassinat du caporal Arthur Noyer, en Savoie, et pour des agressions sexuelles présumées sur des petites cousines, ainsi que pour possession d’images pédopornographiques.

