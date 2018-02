Le suspect du meurtre de Maëlys doit être entendu dans la journée par les juges, une deuxième audition très attendue. L'ex-militaire est actuellement hospitalisé dans une unité spécialisée à Bron, près de Lyon. Sauf contre-indication médicale, il doit être transféré à Grenoble aujourd'hui.

Une audition qui dépend de l'état de santé de Nordhal Lelandais

Depuis ses aveux, le meurtrier présumé dit souffrir de crises d'angoisse. L'administration pénitentiaire qui redoute une tentative de suicide a donc décidé de l'hospitaliser. Nordhal Lelandais pourra t-il être entendu ? Il y a trois scénarios possibles. Les médecins peuvent donner leur feu vert pour un transfert vers le palais de justice de Grenoble. Les juges ont aussi la possibilité de se déplacer à l’hôpital. Enfin dernière option, on peut estimer que l'état de santé de Nordhal Lelandais n'est pas compatible avec une audition de plusieurs heures. De leur côté, les magistrats souhaitent aller vite afin que le meurtrier présumé ne se mure pas dans le silence.

Encore de nombreuses zones d'ombre

Les circonstances de la mort de Maëlys restent inconnues à cette heure. Nordhal Lelandais a avoué avoir tué la petite fille mais de manière "involontaire". Les enquêteurs ne croient pas en cette version. Alors va t-il en dire plus ? Pourquoi et comment a t-il tué l'enfant ? Maintiendra t-il la thèse de l'accident et quels seront ses arguments ? C'est tout l'enjeu de l'audition prévue aujourd'hui si l'état de santé de l'ancien militaire le permet. Pour obtenir des réponses, les juges pourront aussi s'appuyer d'ici quelques semaines sur les résultats des analyses scientifiques menées sur la dépouille de Maëlys.