On a appris ce mercredi que maître Alain Jakubowitz, avocat de Nordahl Lelandais, a déposé mardi au palais de Justice de Grenoble, une demande de remise en liberté pour son client, dans l'affaire de la disparition de Maëlys, la fillette de 9 ans a disparu le 27 août au Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Grenoble

Depuis son incarcération le 3 septembre, c'est la première fois que Nordhal Lelandais fait une demande de remise en liberté. Depuis le début de l'affaire Maëlys, et sa disparition au Pont-de-Beauvoisin (Isère), il nie les faits qui lui sont reprochés. Juridiquement, il a le droit de formuler autant de demandes de remise en liberté qu'il le souhaite.

Lelandais se dit innocent

Nodahl Lelandais est mis en examen et se dit innocent de l'enlèvement et du meurtre de la fillette. Comme le veut la loi, et dans un délai de cinq jours, les jours juges qui instruisent le dossier vont examiner sa demande. Le parquet de Grenoble a déjà fait savoir qu'il allait requérir son maintien en détention, au vue des charges qui pèsent contre l'ancien militaire.

Coup psychologique de la défense

Au final, c'est le juge de la détention et des libertés qui tranchera. Ensuite, Lelandais peut toujours faire appel et ce sera alors à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble de donner son avis. L'avocat de Lelandais, Maître Jakubowitz s'est refusé à tout commentaire pour l'avocate de l'association Innocence en danger, partie civile dans le dossier, il s'agit là "d'un coup psychologique de la défense".

Le parquet de Grenoble va requérir son maintien en détention

De toutes façons, quelle que soit l'issue de cette demande, Nordhal Lelandais ne pourra pas sortir de prison car il est également mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer depuis le 20 décembre.

