Affaire Maëlys : quelle peine risque Nordahl Lelandais ? Zoom sur la réclusion criminelle à perpétuité

Le verdict du procès Lelandais est attendu le 18 février prochain. L'ancien maître chien de 38 ans pourrait passer de longues années en prison. Concrètement, que risque l'accusé du meurtre de la petite Maëlys ? Qu'est-ce que la réclusion criminelle à perpétuité ? Et combien de temps Nordahl Lelandais pourrait rester derrière les barreaux ? Notre invitée, Marion Vannier est Iséroise, docteure en criminologie, spécialiste des peines à perpétuité et chercheuse aux universités d’Oxford et de Manchester.

France Bleu Isère : D'abord, quand on parle de réclusion criminelle à perpétuité en France, de quoi on parle ?

Marion Vannier : Alors, en France c'est la peine la plus lourde, c'est une peine de prison assortie d'une peine de sûreté. Celle-ci peut aller de 18 à 22 ans. Ça veut dire quoi "une peine de sûreté" ? C'est une période pendant laquelle le condamné ne peut pas demander de permission de sortie, de libération conditionnelle ou d'aménagement de peine.

Donc quand on dit que Nordahl Lelandais risque la réclusion criminelle à perpétuité, dans les faits, il peut rester combien de temps derrière les barreaux ?

Dans les faits, la réclusion à perpétuité pour lui, ce sera au moins jusqu'à 18 ou 22 ans, mais il n'encourt pas ce qu'on appelle la "perpétuité incompressible" ou "perpétuelle". C'est une autre peine qui existe depuis 1994 en France.

C'est véritablement la prison à vie. Il y a seulement 5 hommes qui ont été condamnés à cette perpétuité incompressible en 30 ans. Mais ça existe donc ?

Oui, il y a Pierre Bodein, surnommé "Pierrot le fou", Christian Beaulieu (dont la peine a finalement été réduite à 30 ans en appel). Il y a eu aussi Michel Fourniret, Nicolas Blondiau, et le plus récent est Yannick Luende Bothelo en 2016.

Ce qui est intéressant, c'est que le profil de ces tueurs implique à chaque fois le viol, la séquestration et le meurtre d'un mineur. Donc la perpétuité réelle existe bel et bien en France, contrairement à d'autres pays en Europe, où la peine de prison à perpétuité a été abolie ? Alors oui, c'est tout à fait vrai. La France, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, retient cette forme de peine. Mais par exemple, en Norvège, au Portugal ou en Croatie, la peine à perpétuité n'existe pas, voire n'a jamais existé.

Vous avez une réflexion intéressante : vous comparez cette peine de prison à vie à une peine de mort ?

C'est très délicat de faire cette comparaison. Ce qui est sûr, c'est que la peine à perpétuité, dans la majorité des cas, implique la mort derrière les barreaux. En revanche, dire qu'une peine de prison à perpétuité vaut une exécution, ça, ce serait aussi inexact.

Là où je m'interroge, c'est au regard du droit européen humanitaire, au regard des droits de l'Homme. La peine de prison à perpétuité implique la mort derrière les barreaux, donc on parle de mort à petit feu. On pourrait même arguer que c'est une forme nouvelle d'exécution beaucoup plus lente, moins spectaculaire qu'une exécution à la guillotine, par exemple. Mais une exécution tout de même.

Plusieurs candidats de droite et d'extrême-droite dénoncent régulièrement un laxisme de la justice. Comment expliquez-vous que ce débat, qui tourne aussi autour de la peine de mort, revienne aussi souvent en France ?

C'est un peu un grand classique. Aux Etats-Unis, il y a une phrase célèbre en criminologie américaine, c'est que "la peine de mort - ou les peines extrêmes - gagne des voix". J'ai vu que certains candidats, en France, suggèrent que la perpétuité réelle n'existe pas. C'est faux. La peine à perpétuité réelle en France existe au regard du droit et dans les faits également. C'est à dire qu'aucun des cinq hommes que je vous ai cité tout à l'heure n'est sorti et ne sortira de son vivant.

Maintenant, c'est une ligne qui gagne des voix parce que ça rassure un public qui pense que les plus grands criminels sortiront d'ici peu d'années. Encore une fois, c'est inexact, les statistiques, les données le prouvent. La vraie question, je pense, qui devrait être posée et qui est évitée par les candidats à la présidentielle, c'est "comment punir les crimes qu'on considère être les plus odieux ?". Et cette question là, elle n'est pas abordée.