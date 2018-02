Grenoble, France

Depuis mercredi soir, on sait donc que Maëlys, 8 ans et demi, est morte. La fillette qui avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une fête de mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère), a été tuée par Nordahl Lelandais. L'unique suspect, qui jusqu'ici niait en bloc toute implication, a donc craqué. En fait, c'est la découverte et l'analyse d'une toute petite tâche de sang appartenant à Maëlys, sous les tapis du coffre de sa voiture, qui l'ont amené à avouer. L'ex-militaire de 34 ans dit avoir tué "involontairement" la fillette, sans vouloir pour l'instant en dire plus sur les circonstances.

La voix de l'enfant

L'association La voix de l'enfant attendait "par respect pour la famille" qu'un corps soit retrouvé avant de se constituer partie civile. Sa présidente le fera tout prochainement. Pour Martine Brousse,"c'est toujours pour La voix de l'enfant de se dire comment un être humain peut commettre de tels actes, un tel acte monstrueux. Ce sont toujours des interrogations et puis pour le moment nous n'avons pas grand chose. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je pense que, comme pour la famille, c'est assez insupportable. Parce que 'accident' mais pourquoi n'est-il pas venu tout de suite chercher de l'aide ? Pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours tout de suite. Si c'est un accident, pourquoi est-il revenu sur les lieux de la fête".

Martine Brousse, présidente de La Voix de l'enfnat © AFP - JEAN-FRANCOIS MONIER

Pour l'instant, Nordahl Lelandais n'a pas souhaité s'exprimer sur les circonstance du décès de la fillette. Il sera entendu "prochainement" a fait savoir le Procureur de la République de Grenoble. "Je ne sais pas si lui à la capacité de. En tout cas, j'espère que son avocat aura assez de force et de conviction pour l'amener à dire la vérité, confie Martine Brousse. _"_Je pense qu'il aura beaucoup de choses à révéler aux parents pour que leur souffrance soit moindre."

Elle souhaite aussi saluer le travail minutieux des enquêteurs. "C'est la preuve même que lorsque que les enquêteurs ont les moyens tant humains que matériels, que l'on met toute la techologie au service de l'enquête, et puis le rôle joué aussi par les médias - je crois que ça été essentiel aussi- et puis je crois qu'il y a une prise en considération particulière de cette enfant disparue. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de prise en compte de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de sauver un être vulnérable."

Martine Brousse : "Comment un être humain peut commettre de tels actes ?" Copier

Quant au futur rôle de son association en qualité de partie civile, Martine Brousse explique que ce sera "si la famille le souhaite, d'être à ses côtés." Et de poursuivre : "il y a encore beaucoup de parents encore aujourd'hui en France qui s'interrogent tous les jours de savoir ce qu'est devenu leur enfant et _je crois qu'il va être important que nous regardions le parcours de cet homme afin de voir si à un moment donné il n'a pas croisé le chemin d'une victime."_Elle fait référence là à des histoires de disparitions d'enfants dont son association a connaissance. Concernant des disparitions d'adultes, début février, 11 familles de Rhône-Alpes s'étaient réunies à Lyon. Sans accuser de manière précipitée Nordahl Lelandais, elles veulent que leur histoire soit étudiée au regard du parcours de Nordahl Lelandais.

Martine Brousse : "Si la famille le souhaite, nous serons aux côtés de la famille" Copier

Innocence en danger

Innocence en danger est une association qui s'occupe, depuis 1999, de défendre les intérêts des enfants maltraités et victimes de toutes formes de violence. Elle s'est constituée partie civile dans le dossier Maëlys, il y a déjà quelques semaines comme elle en a le droit. Une démarche pas vraiment du goût de la famille de la fillette et de son avocat, qui craignaient des fuites d'éléments du dossier. Fin janvier, l'avocate de l'association regrettait de se voir refuser l'accès au dossier.

Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger © Maxppp -

Suite aux révélations de mercredi, Me Marie Grimaud l'affirme :_"dire que nous sommes sur le chemin de la vérité est un bien grand mot"_.

Elle détaille "quand vous êtes dans une démarche telle que l'a évoquée son avocat, la vérité sort d'elle-même. Tout de suite. Immédiatement. Sans attendre. Or, aujourd'hui, M. Lelandais n'a pas souhaité s'exprimer tout de suite sur les circonstances de la mort de Maëlys, parle d'une thèse involontaire, donc nous sommes déjà dans un schéma de défense très précis. Et surtout laisse craindre qu'il va attendre que d'autres éléments soient versés au dossier pour savoir su quelle nouvelle ligne il va aller. On est dans une véritable stratégie, une véritable mise en scène (...) Depuis cinq mois et demi, M. Lelandais est dans le mensonge, dans la dissimulation, dans la négation et vous n'êtes dans cette démarche-là que si vous avez évidemment autre chose à vous reprocher qu'un simple accident, donc je n'y crois pas un seul instant."

Marie Grimaud : "On est dans une véritable stratégie, une véritable mise en scène" Copier

Pour elle, ses aveux après cinq mois et demi de mensonges sont "des aveux de circonstances" face à un élément récent versé au dossier, à savoir cette petite tâche de sang appartenant à Maëlys qui a été retrouvée sous les tapis de sol du coffre de la voiture de Nordahl Lelandais. Une voiture qui a littéralement été désossée pour les besoins de l'enquête et que le mis en cause avait longuement nettoyée -plus de deux heures- quelques heures après la disparition de la fillette.

Marie Grimaud : "Il va falloir que la justice ne se laisse pas prendre en otage par ce pseudo aveu" Copier

"Il va se réfugier derrière cette thèse que son avocat va brandir avec toutes les armes de l'émotion tel qu'il l'a fait, le porter en héros parce que en tant que criminel il a avoué. C'est suffisamment rare donc il va falloir l'en remercier. Tout ça est particulièrement dérangeant et moi m'interpelle (...) Il va falloir que la justice soit très précautionneuse, ne se laisse pas prendre en otage par ce pseudo aveu et continue à investiguer."