Le corps de Maëlys, retrouvé le 14 février 2018, plus de cinq mois après sa disparition dans l'Isère, va être rendu à sa famille. Les investigations sont terminées. Ses parents vont pouvoir organiser son enterrement.

Le Pont-de-Beauvoisin, France

Plus de cinq mois après la découverte du corps de Maëlys, enlevée et assassinée au Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère, celui-ci va être rendu à ses parents. L'information est révélée ce lundi par BFMTV. La découverte de l'enfant, dans une forêt de Saint-Franc en Savoie, sur les indications de Nordahl Lelandais, avait ouvert la voie à une autopsie et de longues investigations scientifiques.

Les enquêteurs ont cherché à savoir dans quelles circonstances la fillette de 9 ans a été tuée. Les gendarmes de l'IRCGN, les experts de Pontoise, ont reconstitué le squelette, examiné les ossements et les habits. Ces recherches sont aujourd'hui terminées. Les experts vont rédiger leur rapport et le transmettre aux magistrats.

La famille va recevoir le corps de Maëlys et pouvoir organiser ses obsèques. Ses parents habitent dans un village du Jura, mais on ne sait pas pour le moment si l'enfant y sera inhumée.

L'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Maëlys se poursuit. Le meurtrier présumé, Nordahl Lelandais, a avoué les faits, tout en affirmant avoir tué l'enfant par accident. Il a aussi reconnu le meurtre d'Arthur Noyer, jeune caporal disparu en avril 2017 à Chambéry. Et il est soupçonné dans d'autres affaires de disparitions inexpliquées.

Mi-février, les restes de Maëlys sont retrouvés dans les Gorges de Chailles. © Visactu -