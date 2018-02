Chambéry, France

Quelques bougies, des bouquets de fleurs et un temps de recueillement d'une demie-heure pour ces personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont vu passer cet appel sur les réseaux sociaux. Même si il n'avait pas reçu le soutien des parents de la petite fille assassinée et a été en conséquence annulé par les organisateurs, les personnes tenaient à témoigner collectivement de leur émotion. Il y a quelques jours, on découvrait les restes du corps de l'enfant, âgée de huit ans, à quelques dizaines de kilomètres de Chambéry. Après six mois de silence, Nordhal Lelandais, le principal suspect a avoué avoir tué "par accident" l'enfant.