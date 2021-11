Affaire Magali Blandin : les parents de Jérôme Gaillard remis en liberté sous contrôle judiciaire

Monique et Jean Gaillard, les parents de Jérôme Gaillard, qui avait reconnu le meurtre de Magali Blandin, ont été remis en liberté. Leur fils s'est suicidé dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans sa cellule.

Les parents de Jérôme Gaillard ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire.

Les parents de Jérôme Gaillard, incarcérés en mars dernier dans le dossier Magali Blandin, ont été remis en liberté, a appris France Bleu Armorique auprès du procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. Ils sont tous les deux placés sous contrôle judiciaire.

Monique et Jean Gaillard, 72 et 75 ans, avaient reconnu lors de la confrontation devant le juge d'instruction courant septembre avoir été au courant du projet de leur fils, et même l'avoir aidé. Ils sont d'ailleurs mis en examen pour complicité.

Le compagnon de Magali Blandin avait lui avoué dès le mois de mars avoir tué la mère de famille à Montfort-sur-Meu, près de Rennes et avoir enterré son corps à Boisgervilly. Il s'est suicidé en cellule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, laissant derrière lui les quatre enfants du couple, désormais privés de père et de mère.