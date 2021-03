Affaire Magali Blandin : son mari avoue le meurtre

Le mari de Magali Blandin, Jérôme Gaillard, a avoué le meurtre de son épouse ce samedi 20 mars. Cette mère de quatre enfants était recherchée depuis plus d'un mois.

150 gendarmes ont été mobilisés pour rechercher Magali Blandin, une mère de famille disparue pendant plus d'un mois.

Le mari de Magali Blandin, Jérôme Gaillard, a déclaré être l'auteur du meurtre prémédité de son épouse. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, l'a annoncé lors d'une conférence de presse, ce samedi 20 mars. Le parquet de Rennes a sollicité la mise en examen et l'incarcération de Jérôme Gaillard.

Magali Blandin a été portée disparue le 12 février. Elle ne s'était pas présentée pour aller chercher ses enfants à l'école. Des battues citoyennes et plusieurs centaines de gendarmes ont été mobilisés pour la retrouver, et ce pendant plusieurs semaines.

Des coups de batte de baseball

Jérôme Gaillard a expliqué avoir tué son épouse le jeudi 11 février, au matin, à son domicile de Montfort-sur-Meu. "Il lui a asséné un violent premier coup de batte de baseball puis un second avant de mettre le corps dans l'appartement où elle logeait", a détaillé le procureur. Jérôme Gaillard déclare avoir emporté le corps pour l'enterrer dans une forêt enneigée après avoir recouvert le corps de chaux-vive.

Le corps a été découvert en forêt, sur la commune de Boisgervilly (Ille-et-Vilaine) sur les indications de Jérôme Gaillard, son mari. Il doit encore être formellement identifié, indique le procureur de la République de Rennes.

Les parents du mari impliqués

Le père et la mère de Jérôme Gaillard sont également placés en garde à vue et sont en attente de présentation à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour leur implication dans cette affaire. Leur incarcération a été requise. Le parquet a sollicité le 5 mars dernier le placement en urgence des quatre enfants du couple (âgés de 4, 7, 12 et 14 ans). Les enfants ont été pris en charge par une équipe médico-sociale.

Un complot criminel s'est d'abord amorcé entre Jérôme Gaillard et des personnes de nationalité géorgiennes. Il aurait versé 20.000€ pour éliminer Magali Blandin, ce que ces personnes contestent. Il a par la suite fait l'objet d'une tentative d'extorsion de la part de personnes de la communauté géorgienne qui disposaient d'un enregistrement audio dans lequel Jérôme Gaillard affirmait avoir tué son épouse.