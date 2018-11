Affaire Marin : deux ans après l'agression, l'émouvant message de sa maman sur Facebook

Saint-Étienne, France

C'est sur la page Facebook de son association Je soutiens Marin qu'Audrey, la mère du supporter de l'AS Saint-Etienne, revient sur la violente agression vécue par son fils le 11 novembre 2016 à Lyon. Marin a pris la défense d'un couple qui s'embrassait et a été roué de coups par un homme depuis condamné. Le jeune supporter des Verts a frôlé la mort et vit désormais avec de lourdes séquelles.

Audrey revient sur la violente agression de son fils " Déjà deux ans et c’était pourtant hier. Deux ans que la bêtise et la lâcheté se sont acharnées sur toi [...] Il y a deux ans on nous a dit que tu ne survivrais pas, puis, plus tard, que tu vivrais dans un état végétatif. Il y a deux ans je te disais que tu es le sel de notre vie , que tu n’as pas le droit de nous abandonner ».

La maman, combattante, salue ensuite le courage de son fils "Que de chemin parcouru en deux ans : la survie, la rééducation, les infections, les opérations et ré-opérations en urgence, la Suisse, le procès… tellement douloureux mais toujours la tête haute".

Audrey remercie ensuite tous les soutiens : " À tous ceux qui ont été présents durant ces deux ans nous voulons dire à quel point votre chaleur, votre amour nous ont été précieux. Comment votre espoir nous a porté quand nous flanchions. Car nous avons parfois mis genou à terre, parce que la tâche était trop ardue, parce que la vie souvent nous dépasse et qu’on doit reprendre souffle pour pouvoir repartir".

Avec son association, Audrey vient de créer un coffret pour aider les traumatisés crâniens.