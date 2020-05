Affaire Marin : la remise en liberté conditionnelle de l'agresseur réexaminée le 25 mai

Le parquet a fait appel de la remise en liberté de l'agresseur de Marin condamné en 2018 à sept ans et demi de prison. Il doit être examiné le 25 mai par la Cour d'appel de Lyon.

La Cour d'appel de Lyon examinera le 25 mai l'appel du parquet concernant la remise en liberté de l'agresseur de Marin accordée la semaine dernière. L'appel étant suspensif, l'agresseur, mineur au moment des faits et âgé aujourd'hui de 21 ans, est actuellement toujours en prison.

Marin, qui avait 20 ans à l'époque, avait tabassé à Lyon en novembre 2016 pour avoir défendu un couple qui s'embrassait. Il avait passé onze jours dans le coma et vit aujourd'hui avec de lourdes séquelles.

La semaine dernière sur France Bleu Saint-Étienne Loire, la mère de Marin, Audrey Sauvajon, s'est dite "bouleversée" d’apprendre que l'agresseur de son fils, condamné en 2018 à sept ans et demi de prison, avait obtenu une remise en liberté conditionnel après trois ans et demi de détention à Roanne, et espérait "que la peine soit exécutée".

Contacté jeudi matin, l'avocat de la famille, Maître Dominique Arcadio, confirme la date et le lieu de l'audience, sans savoir encore, vu les circonstances exceptionnelles et dégradées dans lesquelles travaille la justice, si la famille et lui pourront être présents pour défendre ce fervent supporter de l'AS Saint-Étienne âgé aujourd'hui de 23 ans.