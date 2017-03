Affaire Marina : comment défendre "un monstre" ?

Cinq ans après le procès des parents de Marina, petite fille de 8 ans morte sous les coups à Ecommoy (Sarthe), celle qui fut l’avocate du père publie « Défense légitime ». Dans ce récit à la première personne, Véronique Sousset explore cette question : comment défendre « un monstre » ?

En juin 2012, Eric Sabatier et Virginie Darras ont été condamnés tous les deux par les Assises de la Sarthe à 30 ans de prison pour avoir tué leur fillette de 8 ans. Trois ans auparavant, à Ecommoy, Marina avait rendu l'âme lors d'une énième soirée de violences, après des années de sévices et de maltraitance. Avocate commise d'office, Véronique Sousset a eu la lourde tâche de défendre le père. Elle raconte son expérience dans le livre Défense légitime (éditions du Rouergue). Entretien.

C'est LA grande question du métier d'avocat et c'est aussi le sous-titre de votre livre : comment défendre un monstre ?

« Le monstre », c’est l’opinion publique qui nomme ainsi les personnes ayant commis des actes effroyables. Cette question m’était souvent posée : comment as-tu pu défendre cet homme ? Et, à moins de monopoliser la parole dans les dîners, on n'a que des réponses trop courtes ou parcellaires pour l’expliquer. Comme j’ai un souci d’exactitude et de vérité, j’avais toujours à cœur de pouvoir en dire plus. Mais ce livre, c’est aussi l’histoire de la rencontre : comment on va à la rencontre de ce que l’opinion publique nomme « un monstre » et comment on va découvrir un homme.

Quand on est traversé par des histoires aussi bouleversantes, ça s'imprime

C'est aussi un témoignage rare du métier d’avocat, qui reste assez méconnu : c'était une volonté de votre part, même si vous n'avez exercé que quatre ans ? [Véronique Sousset a réintégré l'administration pénitentiaire, son corps d'origine, en août 2012. Elle dirige aujourd'hui la maison centrale de Saint-Maur, NDLR]

En tout cas, je voulais raconter l’engagement de ce métier. C'était aussi pour pouvoir expliquer ce qu'est un avocat commis d’office, que ce n'est pas un avocat au rabais. Je voulais aussi raconter ce que ça implique dans la vie, à savoir qu'on peut être confronté à des histoires terribles. Quand on vit des émotions aussi fortes, quand on est traversé par des histoires aussi bouleversantes, ça s’imprime, quelque part. Voilà pourquoi, par petites touches, et même si c'est un peu romancé, je donne un peu à voir la personne derrière la robe d'avocat. Et ce que c'est de vivre avec cette histoire.

Votre récit n'est pas daté, ne fait pas de référence explicite à l'affaire Marina, ni même au Mans...

Je ne voulais pas faire un témoignage sur un fait divers. J’ai vraiment voulu faire une œuvre littéraire et je voulais que ce soit le plus neutre possible ; la rencontre avec « un monstre » dans cette affaire ou dans une autre affaire. Ça peut permettre a des gens de reconnaître des choses qu’ils ont eux-mêmes vécues dans d’autres histoires, parce qu’ils ont été avocats ou parties civiles.

La question du « pourquoi » n’a pas de réponse : il n’y a pas de « parce que » valable à la mort d’un enfant.

« Le monstre » vous dit quand vous le rencontrez : « Je suis coupable, à quoi sert de me défendre ? » Vous êtes-vous également posé cette question ?

Non, mais c’est lui le premier qui m’a exercée à répondre à cette question de la défense. Il était coupable, il reconnaissait les faits, il n’était pas jugé irresponsable : quel est le rôle de l’avocat dans ce cas ? Défendre, c’est souvent compris comme excuser, chercher des circonstances atténuantes, « forer » un peu dans l’histoire de la personne pour trouver des choses qui pourraient expliquer le geste. Or, la question du « pourquoi » n’a pas de réponse : il n’y a pas de « parce que » valable à la mort d’un enfant. La question n’était pas de savoir comment présenter les choses pour qu’elles soient audibles, entendables. C’était de permettre aux jurés qui vont avoir à juger un homme et le conduire en prison pour de longues années - car c’est ce qu’il mérite - de faire ce chemin que j’avais fait pour expliquer qui est cet homme. Vous êtes coupable, vous allez être condamné, mais il est important que vous puissiez dire qui vous êtes. Je trouve que c’est aussi mon rôle, lorsque les faits sont si graves et que la peine est si lourde, de pouvoir donner à voir autre chose de cet homme.

Et avez-vous le sentiment d'avoir compris comment cet homme en était arrivé là ?

Oui. Oui, je crois, et je pense que le récit le dit aussi. J’ai même eu des témoignages de lecteurs qui m’ont dit que pour eux c’était presque dérangeant, qu’ils en venaient à éprouver de l’empathie et que cela les gênait. Mais je le dis, ce n’était pas le but : [Eric Sabatier] n’était ni un allié, ni un ami, mais une rencontre singulière comme on en fait peu dans la vie. C’est cela que je voulais dire.

« Défense légitime », Véronique Sousset, Le Rouergue Éditeur, 144 pages. 16 €.

Eric Sabatier est mort en prison en septembre 2016, d’un cancer foudroyant. Son ex-épouse, Virginie Darras, elle aussi condamnée à 30 ans de réclusion, assortis de 20 ans de sûreté, continue de purger sa peine.