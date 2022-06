Affaire Marinescu : le meurtrier présumé Marian Marinescu reste en prison

Marian Marinescu reste en prison. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jeudi 30 juin la décision du juge des libertés et de la détention. L'homme de 72 ans est poursuivi pour l'assassinat de sa femme et le viol et le meurtre de sa fille en 1993 à Sassenage.