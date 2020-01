Affaire Martine Escadeillas à Ramonville : le principal suspect reste en prison

Toulouse, France

Le principal suspect dans la disparition de Martine Escadeillas est maintenu en détention.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rendu sa décision ce matin. La jeune femme de 24 ans avait disparu à Ramonville en décembre 1986. Joel B. âgé de 56 ans est en détention provisoire depuis un an. Il a été arrêté dans la région de Lyon grâce à une instruction jamais éteinte et au logiciel ANACRIM.

Ces avocats réclamaient la semaine dernière une remise en liberté au motif que sa présence en prison n'aide en rien l'enquête en cours. Joel Bourgeon après être passé aux aveux au moment de son arrestation est revenu depuis sur ses déclarations.

Après une audience "riche en émotion et très vive entre les conseils et le parquet général" selon l'avocat de la famille de Martine Escadeillas, cette décision est vécue comme un "soulagement". Pour Me Frédéric David, ce maintien derrière les barreaux est le signe que ses aveux en garde à vue restent "valables". Me Frédéric David précise : "C'est surtout une bonne nouvelle pour la suite de l'enquête qui va pouvoir se dérouler dans un climat normal à partir d'éléments qu'il a donné aux enquêteurs et que lui seul pouvait connaître".

à lire aussi Toulouse : 32 ans après le meurtre de Martine Escadeillas, un suspect mis en examen