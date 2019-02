Affaire Martine Escadeillas : le suspect revient sur ses déclarations

Ramonville-Saint-Agne, France

C'est une affaire vieille de 32 ans. En décembre 1986, à Ramonville-Saint-Agen au sud de Toulouse, une jeune femme de 24 ans disparaît, on ne la reverra plus jamais. Des traces de sang sont découvertes dans sa cage d'escalier. Deux enquêtes menées de 1986 à 1989 et de 1996 à 2008 sont closes, sans rien. Et le dossier rouvre en 2016 quand une amie de la victime envoie un courrier au parquet pour faire part de ses soupçons autour d'un proche de Martine. Deux ans d’enquête plus tard, un suspect est arrêté.

Le 22 janvier dernier, les autorités interpellent en Isère un homme âgé de 55 ans. Il est mis en examen pour "homicide volontaire" le 24 janvier dernier. Lors de sa garde à vue, le suspect avait reconnu son implication dans la mort de Martine Escadeillas, sans faire pour autant des aveux circonstanciés. Selon le procureur de la République, il avait reconnu avoir eu une "dispute violente" avec la victime le jour de sa mort, que celle-ci avait tenté de fuir et qu'il l'avait retrouvée morte en bas d'un escalier. Mais ce vendredi, alors qu'il avait rendez-vous devant le juge d'instruction, le suspect est entièrement revenu sur ses déclarations. Il aurait même mis en cause les enquêteurs et l'intégrité morale du juge d'après l'avocat de la famille Escadeillas.

Selon le mis en cause, ses déclarations auraient été soufflées par les enquêteurs et le juge

Cet homme avait refusé de prendre un avocat lors de sa garde-à-vue. Le juge d'instruction s'est déplacé à deux reprises pour vérifier les conditions de son audition à la gendarmerie. Ce 1er février, le mis en examen aurait directement incriminé les enquêteurs et le juge d'instruction lui-même. Me Frédéric David le déplore : "il remet tout sur le dos d'une manipulation, favorisée par le fait qu'il était terrorisé, sauf qu'il a dit des choses qui ne sont pas dans le dossier donc personne ne lui a rien soufflé". Et d'ajouter : "toutes ses déclarations ont été filmées, on voit très bien les questions posées. Compte tenu de l'ancienneté du dossier, les enquêteurs ont été assistés par deux profilers, des comportementalistes de la Gendarmerie Nationale qui pourront attester qu'il n'y a pas eu de forcing".

La fin du tunnel s'éloigne pour la famille de Martine Escadeillas qui espérait connaître l'endroit où repose la victime.

