Affaire Mathis : 10 ans après, le mystère reste entier

C'est un bien triste anniversaire ce jeudi pour les proches de Mathis. Le petit Caennais âgé de huit ans, parti en week-end le 2 septembre 2011 avec son père et que personne n'a jamais revu. Sylvain Jouanneau avait été retrouvé trois mois plus tard, errant seul sur un chemin de randonnée dans le Gard. Condamné en 2015 pour enlèvement et séquestration à 20 ans de réclusion, il n'a jamais voulu dire ce qu'il a fait de l'enfant. Une enquête est toujours ouverte pour homicide volontaire contre X.

"Il ne voulait pas aller chez son père, il était angoissé quand je l'ai déposé à l'école"

Depuis 10 ans, la mère de Mathis se bat pour retrouver son fils. La dernière image qu'elle garde de lui, c'est celle d'un petit garçon angoissé se souvient-elle. "Quand je l'ai déposé à l'école, il m'a dit qu'il ne voulait pas aller chez son père le soir, je l'ai rassuré, je lui ai dit que tout allait bien se passer.."

La suite malheureusement prend une toute autre tournure. Le 4 septembre, Sylvain Jouanneau ne ramène pas l'enfant et débute alors un sinistre jeu de piste.

Sylvain Jouanneau arrêté trois mois après l'enlèvement

Le portable de Sylvain Jouanneau est géolocalisé à Bayonne, puis il arrive par courrier chez ses parents. Son camping car est retrouvé à Villers-Bocage près de l'A84, sa 206 est découverte dans les Pyrénées Atlantiques. Il est ensuite aperçu, toujours seul, dans le Var, l'Hérault, et le Gard. Et c'est dans ce département à Villeneuve-les-Avignon qu'il est interpellé le 9 décembre 2011, errant sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il affirme alors qu'il a confié Mathis à des tiers. Il ne livrera jamais aucune autre version, ni aucune information supplémentaire.

Des investigations menées jusqu'à l'étranger, sans succès

Il est condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour enlèvement et séquestration. Une enquête contre X pour homicide volontaire est ouverte parallèlement. Elle conduit les enquêteurs du SRPJ de Caen et de l'Office central des repressions des violences aux personnes hors des frontières. Des investigations ont notamment été menées au Maroc où Sylvain Jouanneau avait des liens et dans des groupes sectaires en Espagne. Mais rien n'a jamais abouti.

"Je n'attends plus rien de lui aujourd'hui, toute mon énergie je la consacre à retrouver Mathis"

Du fond de sa cellule au Val-de-Reuil dans l'Eure, Sylvain Jouanneau garde toujours le silence. Mais Nathalie Barré n'en attend plus rien aujourd'hui. "C'est terminé tout ça, c'est fini, je ne vais pas me ruiner la santé pour espérer un geste de lui. Je garde toute mon énergie pour retrouver Mathis". Une santé éprouvée par la maladie durant ces dix années. Mais qu'elle a surmontée. Aujourd'hui Nathalie Barré garde le sourire et l'espoir de retrouver celui qu'elle appelait son petit bonhomme.. "Enfin mon grand bonhomme aujourd'hui" rectifie-t-elle.

Deux avocates ont marqué ce dossier. Celle de la mère, Aline Lebret, et celle du père, Véronique Demillière. Elles témoignent au micro de France Bleu Normandie.

De nombreux magistrats se sont succédés sur ce dossier. Pas moins de trois juges d'instruction et autant de procureures. La nouvelle procureure de Caen Amélie Cladière espère apporter un regard neuf.