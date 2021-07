Affaire Maxime Beux : pourvoi en cassation des avocats du policier renvoyé aux Assises

Maxime Beux et son avocat, Me Benjamin Genuini, lors de la reconstitution des faits à Reims

Alors que la Cour d'appel de Reims a validé jeudi le renvoi devant une cour d'assises du fonctionnaire de police rémois accusé d'avoir éborgné Maxime Beux, les avocats du policier annoncent ce vendredi 9 juillet un pourvoi en cassation. Ils contestent le renvoi aux Assises du fonctionnaire de police pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente", décidé en février dernier par le juge d'instruction.

Un coup de matraque téléscopique

Après des heurts avec les forces de l'ordre en plein centre ville de Reims, en marge d'une rencontre de Ligue 1 de football entre le Stade de Reims et le Sporting Club de Bastia le 13 février 2016, le supporter bastiais Maxime Beux a perdu l'usage de son oeil gauche. Il a été percuté de plein fouet par ce qu'il croyait être au départ un tir de flashball mais il s'agissait en réalité d'un coup de matraque télescopique.

Un débat technique et juridique

La version de Maxime Beux -celle d'une bavure policière- est contestée depuis le début par le policier de la Brigade anti-criminalité (BAC). Lors de l'audience devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Reims le 12 mai, l'un de ses avocats Maître Brazy précisait que le débat porte sur les conditions d'utilisation dela matraque télescopique : "l'utilisation d'une arme de défense qu'il a la possibilité de porter, d'user, conformément à la loi".

"Devant la Cour de cassation, il s'agira bien d'un débat technique et juridique sur les conditions d'intervention de notre client et les conditions dans lesquelles il a fait usage de sa matraque", explique ce vendredi son autre avocat Maître Pascal Ammoura. Le juge d'instruction a estimé que Christophe Mercier n'était pas en état de légitime défense tandis que ses avocats estiment qu'il n'a pas visé l'oeil et que c'est en se retournant que Maxime Beux aurait reçu le coup à l'oeil gauche.