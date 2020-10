Mélinda, morte ébouillantée : son beau-père condamné à 25 ans de prison, 18 ans pour sa mère

Quatre ans après l'agonie de la petite Mélinda, 18 mois, morte ébouillantée dans son bain à Neuf-Mesnil, son beau-père a été condamné ce lundi à 25 ans de réclusion et sa mère à 18 ans. L'homme qui hébergeait le couple a écopé de quatre ans de prison.

Le procès du beau-père et de la mère de Mélinda s'est achevé lundi 12 octobre 2021.

La cour d'assises du Nord a rendu son verdict lundi 12 octobre dans l'affaire Mélinda. Le beau-père de ce bébé de 18 mois a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour "actes de barbarie". C'est lui qui a plongé l'enfant dans un bain d'eau bouillante en 2016, à Neuf-Mesnil près de Maubeuge (Nord). Mélinda avait alors subi une longue agonie, jusqu'à sa mort 17h plus tard.

L'homme devra également se plier à un suivi socio-judiciaire pendant dix ans. Le verdict est moins lourd que les réquisitions de l'avocat général, qui demandait 28 ans de réclusion criminelle.

La mère de Mélinda condamnée à 18 ans de prison

Jugée pour "défaut de soins ayant entraîné la mort et non assistance à personne en danger", la mère de Mélinda est quant à elle condamnée à 18 ans d'emprisonnement pour avoir laissé souffrir et mourir la fillette, une peine similaire aux réquisitions.

L'homme qui a hébergé le couple est condamné à quatre ans de prison pour non dénonciation de crime ou délit, et non assistance à personne en danger. Pour ce dernier, l'avocat général avait requis cinq ans. Les condamnés ont dix jours pour faire appel.