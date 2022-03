Affaire Merah, dix ans après : "Je pensais que le terroriste était sous anabolisant" confie le patron du Raid

Toulouse s'apprête ce dimanche 20 mars à commémorer la mémoire des victimes des attentats de 2012. Entre le 11 et le 19 mars, Mohammed Merah assassine sept personnes : trois militaires, un enseignant d'un collège juifs, et trois enfants juifs de 3, 6 et 8 ans. Le 22 mars, le terroriste est neutralisé par le Raid dans son appartement toulousain.

Il n'est plus au Raid depuis neuf ans. Amaury de Hautecloque figure dans l'organigramme d'une assureur mutualiste. Bien loin des terroristes, des hommes armés retranchés et des prises d'otages. Le petit-neveu du maréchal Leclerc est celui qui a mis fin à douze jours d'horreur et d'angoisse à Toulouse et Montauban en mars 2012. Alors patron du Raid (2007-2013), il dirige l'opération qui aboutira à la mort de Merah. Entretien.

Le Raid est impliqué dans cette affaire Merah dès lundi 19 mars 2012 au matin, après la tuerie de l'école juive Ozar Hatorah, quatre jours après la mort des soldats de Montauban et d'un autre soldat à Toulouse, 8 jours avant. Quand vous apprenez cette nouvelle attaque, vous mettez vos hommes en alerte. Vous saviez que vous alliez être sollicités ?

ADH : "Oui, en réalité, j'avais déjà placé mon unité en pré-alerte dès l'attaque des militaires (ndlr le 15 mars), puisque c'est à ce moment là qu'on comprend que l'assassinat du militaire Ibn Ziaten, le 11 mars, n'a rien à voir avec une affaire dite de droit commun, mais c'est bien une entreprise de terrorisme. Puisque les expertises balistiques faites par la police scientifique dès le 15 mars montraient que nous avions affaire à un ou plusieurs auteurs, mais en tout cas avec les mêmes armes. Le 19 mars donc, avec une trentaine d'hommes, nous prenons un avion de transport militaire sur la base de Villacoublay. En début de soirée, je me rends au PC opérationnel au commissariat de Toulouse, où je rencontre tous mes collègues qui sont déjà sur place, la police judiciaire, les services antiterroristes, LE renseignement, un représentant du parquet antiterroriste etc. Et puis j'ai également rencontré les autorités politiques, dont le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant.

À ce moment là, les enquêteurs ont déjà les frères Merah dans le viseur. Et puis, se dessine assez vite un scénario très ficelé pour les interpeller rapidement...

Oui, il faut mesurer qu'au moment où j'embarque dans l'avion, en fin d'après-midi du 19 mars, le ou les auteurs potentiels ne sont pas encore identifiés. Donc, je pars pour me prépositionner sur zone pour une durée indéterminée. C'est quand j'arrive, en me rendant au PC opérationnel, nous avons quasiment en direct le point ce qu'on va appeler un "hit", c'est-à-dire une cible identifiée par la recherche combinée sur les moteurs de recherche informatique autour de l'annonce qui avait été passée pour la vente de la moto du militaire Ibn Ziaten avec le critère "militaire". Et c'est à ce moment là que va nous sortir une liste beaucoup plus restreinte que les services de renseignement vont pouvoir identifier comme potentiellement impliqués dans cette affaire, les frères Merah, puisque déjà connus pour des faits de radicalisation. Donc, l'idée me revient puisqu'on passe dans une phase cette fois-ci opérationnelle d'interpellation. Je propose une interpellation domiciliaire de nuit pour nous mettre le maximum de chances d'avoir un effet de surprise qui jouera en notre faveur.

Le plan initial était bien d'arrêter Mohammed à Toulouse puis Abdelkader à Auterive, en 30 minutes chrono ?

Absolument, puisqu'en fait dans la journée du 20 mars, un concessionnaire va formellement identifier les deux frères Merah comme l'ayant approché il y a de cela quelques jours pour se renseigner sur la neutralisation d'un système de tracking qui est vendu avec le scooter. Ce scooter, nous l'avons repéré sur les caméras de surveillance de la ville de Toulouse, c'est un Yamaha de type T-Max. On comprend alors que ces deux personnes sont probablement impliquées, mais comme on ne sait pas lequel, je me charge de procéder à leur interpellation. Les services de renseignement nous précisent que Mohammed Merah est réputé pour être un bon conducteur de deux-roues et sur les caméras de surveillance de la ville de Toulouse, on voit dans le circuit de fuite, après l'attaque de l'école Ozar Hatorah, quelqu'un qui a une très grande dextérité en deux-roues. On pense que Mohammed Merah est probablement la personne la plus impliquée, mais comme on ne sait pas encore distinguer le rôle de chacun, je prévois de me rendre au domicile d' Abdelkader pour procéder à son interpellation.

Cinq minutes avant notre premier assaut, Merah vient de rentrer chez lui après un repérage pour tuer un nouveau militaire

Je demande une autorisation de pouvoir intervenir la nuit à son domicile. Il y a eu un débat, mais que j'ai très vite clos savoir si on attendait de le voir sortir pour l'interpeller à l'extérieur ou s'il nous le traitions à l'intérieur de son domicile. Donc, la décision est prise de l'interpeller dans la nuit du 21 mars et je monte mon dispositif pour 3 heures du matin. Il faut préciser que le domicile de Mohammed Merah, comme celui d'Abdelkader Merah d'ailleurs, est surveillé par les services de la police judiciaire locale et par les services de renseignement locaux. Le Raid ne renforce pas ce dispositif de surveillance des domiciles avant l'interpellation parce que nous ne sommes pas localement les mieux indiqués et parce que j'étais descendu avec tout notre matériel d'intervention et non pas dans une version de surveillance filatures en civil. J'avais confié cette mission-là aux services locaux qui ont assuré le bouclage du domicile des deux personnes. Nous avons la confirmation que Mohammed Merah est bien chez lui puisque dans la journée du 20 mars, un hélicoptère va passer au dessus de la rue du Sergent Vigné et lui va ouvrir son volet et passer la tête pour regarder l'hélicoptère. Il est déjà dans une phase de forte tension, et lorsque je me rends avec moi avec mes colonnes d'assaut pour l'interpeller, je pense légitimement qu'il est à l'intérieur de son domicile depuis au moins 24 heures.

Et vous pensez qu'il dort?

Je pense évidemment qu'il dort puisque traditionnellement, entre 3 heures et 5 heures du matin, la vigilance a tendance un peu à s'abaisser. Et le dispositif que nous mettons en place avec une action extrêmement dynamique, nous permet l'interpellation de ce type d'individus dans les meilleures conditions de sécurité et pour nous et pour lui même.

Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mohammed Merah ne dort pas, il vous attend. Et cette opération qu'on espère courte se révèle bien plus compliquée que prévu....

C'est là la surprise que je me dois de constater. Les services locaux n'avaient pas identifié une sortie qui se trouvait à l'arrière de l'immeuble et dans laquelle il disposait d'un véhicule qui n'avait pas non plus été identifié. Et donc, effectivement, alors que nous le croyons fixé à l'intérieur de son domicile depuis plus de 24 heures, en réalité, il entrait, il sortait sans que le dispositif de surveillance ne l'ait repéré. Quand nous intervenons à 4 heures du matin, il est rentré cinq minutes avant, il vient d'avoir fait un repérage au domicile d'un parachutiste qu'il comptait abattre le matin de notre intervention. De toute façon, il était dans une spirale de violence ascendante. Il va nous expliquer par la suite que s'il n'avait pas été identifié par l'enquête, ans les jours qui viennent, il allait se présenter dans n'importe quel commissariat et terminer son action en feu d'artifice. Donc, en réalité, au moment où j'interviens à peu de chose près, je peux trouver un domicile vide. C'est après coup autour du débriefing qu'on a compris que finalement, on a eu beaucoup de chance, au moment où nous sommes intervenus, de pouvoir le trouver à son domicile et qu'il ne soit pas à l'extérieur. Donc l'effet de surprise que je tentais de faire jouer en ma faveur n'a pas eu lieu puisque il venait de rentrer. Il n'était donc pas du tout assoupi. Il était encore en phase de vigilance extrême et au moment où on commence à ouvrir la porte, c'est là où débute l'échange de coups de feu. Et puis la phase de négociation que maintenant, tout le monde connaît.

Vous vous subissez un déluge de feu, deux de vos hommes sont blessés. Echec du premier assaut, des échanges nourris de coups de feu dans une situation, il faut le rappeler où tous les voisins sont chez eux, ils n'ont pas été évacués...

Absolument. Je me trouve avec mes hommes dans la colonne d'assaut qui a subit le feu de Merah. Nous faisons un tir de riposte sans le viser pour pouvoir le faire reculer. Et je ré-articule mon dispositif puisqu'on passe d'une phase d'intervention domiciliaire dynamique à une phase de négociation avec un forcené retranché. C'est quelque chose qu'on a usuellement l'habitude de faire. On sait traiter ça, mais il n'y a pas de degré d'urgence puisqu'il n'y a pas d'otage. La personne est fixée à l'intérieur d'un domicile, donc il n'y a pas de risque pour l'extérieur. Pour autant, moi, j'ai plusieurs problèmes à régler.

Le premier, c'est qu'il faut que je trouve un point fixe pour pouvoir établir mon PC opérationnel. Je réquisitionne l'appartement voisin de celui de Mohammed Merah. Et puis, j'ai un souci d'ordre public qui se pose immédiatement puisque d'une phase rapide qui devait se dérouler, on passe à une phase statique. Et donc, il faut que je fasse évacuer l'ensemble de l'immeuble, avec la plupart des voisins qui ont été évidemment réveillés par l'explication tendue que nous avons eue avec Mohammed Merah. Mais comme il a un appartement qui est au rez-de-chaussée et qui couvre la sortie du hall d'immeuble, il va falloir qu'avec les pompiers, nous nous occupions de faire évacuer l'ensemble des occupants par les fenêtres arrière de l'immeuble. Et ça va prendre une bonne partie de la matinée de mercredi. Mon adjoint s'en est occupé, c'était une opération compliquée parce qu'elle est dans une zone à risque avec des services de secours, les pompiers dont on a dû utiliser les échelles pour évacuer l'ensemble des habitants. Sans parler du fait que je devais régler l'interpellation d'Abdelkader. Je confie cette mission à la Brigade de recherche et d'intervention locale de Toulouse. Abdelkader était bien à son domicile, endormi. L'interpellation a lieu sans souci.

À l'issue du premier assaut, démarre un long dialogue avec Mohammed Merah. Avez-vous été surpris qu'il parle autant ?

Il a besoin de revendiquer ses actes. D'ailleurs, avant même que je ne lui fasse passer un talkie-walkie pour pouvoir discuter, négocier avec nous, dès quatre heures du matin, il revendique immédiatement les actions qu'il a commises. Il a un besoin de reconnaissance. Il a un besoin de "validation" de ses actions jusqu'à la justification de l'horreur de ses actes, notamment de l'attaque des enfants ou au sein de l'école Ozar Hatorah. Mais je dois préciser que ce n'est pas particulier à ce type d'individu. Il faut songer que les tenants de l'islam radical s'imaginent comme des combattants de Dieu et que l'ensemble de leur action doit être validé et reconnu par l'ensemble de la communauté des musulmans. Ils sont toujours dans une action de forte revendication et c'est l'essentiel des échanges que nous allons avoir avec lui durant les 30 heures de négociations où je vais tenter d'obtenir sa reddition. Même si intimement, à partir du moment où l'effet de surprise avait échoué sur la tentative d'interpellation domiciliaire, j'avais effectivement la conviction chevillée au corps que probablement nous n'obtiendront pas de reddition et que ça allait se finir par un assaut à l'intérieur de son domicile.

Vous saviez qu'il ne se rendrait jamais ?

Dès le départ, j'en avais discuté avec le ministre, le procureur de la République de Paris et le directeur général de la police nationale. On avait évidemment l'intime conviction que si on n'avait pas un effet de surprise qui nous permettait de le prendre malgré sa volonté, ensuite, ça allait être extrêmement difficile de l'avoir vivant tant c'est une personne qui souhaitait mourir face aux forces d'intervention. Ma mission, c'était autant que faire se peut de le livrer aux services enquêteurs. Je me devais d'essayer de le récupérer vivant et donc je suis allé jusqu'au bout du bout des possibilités que nous avions puisque nous sommes une unité qui est formée pour subir le feu et malgré tout, tenter de interpeller les gens en toute intégrité. Mais c'est là où, connaissant les échanges que j'avais eus avec de nombreux services étrangers sur les domaines de l'antiterrorisme et notamment les services israéliens, vous comprenez assez vite que les personnes qui veulent finir en martyr, c'est extrêmement compliqué de pouvoir les interpeller vivants.

Le Président Nicolas Sarkozy tenait beaucoup à ce qu'on capture Mohammed Merah vivant. Pour vous, est-ce un échec de l'avoir abattu ?

Fort des événements qui vont se produire ultérieurement, je dirais que non. La réalité, c'est que nous devions traiter cette menace forte dans une ville où j'ai fait déplacer plus de deux mille personnes puisqu'on a dû étendre le périmètre de sécurité. Ça faisait plus de 30 heures que je tentais de négocier sa reddition. En 2015, vous aurez observé comme moi, qu'il n'y a plus jamais eu une polémique sur le fait d'essayer d'arrêter ce type d'individu vivant. Et je pense qu'en fait, il a fallu passer par l'opération de Mohammed Merah pour que, tant l'autorité politique que l'opinion publique, comprennent le type d'individus auxquels nous avions à faire face et contre quoi nous nous battions. En 2015, notamment autour de Charlie Hebdo et puis, bien sûr, du Bataclan, plus jamais une voix s'est élevée pour savoir si une opération avait réussi ou échoué du fait de neutraliser les tenants de l'islam radical qui basculent dans le terrorisme. Mais je pense que cette prise de conscience se fasse autour de l'opération de Mohamed Merah. Après Madrid, Bombay; Londres, nous présentions que ce genre d'attaques allait arriver en France.

Quel message avez-vous fait passer à vos hommes ? Fallait-il "banaliser" Mohammed Merah ?

Quand vous dirigez ce type d'unité, vous avez un devoir, un devoir de vérité vis-à-vis de vos hommes parce que ce que vous allez leur demander de faire, ça peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Donc, lorsque je les ai réunis, le 19 mars au soir, je les ai complètement éclairés sur le type d'individus auxquels nous avions affaire pour que chacun puisse prendre conscience exactement de la mission qu'il avait à réaliser. Pour autant, il reste que la phase dans laquelle nous étions depuis le 21 mars, après 4 heures du matin, est une phase que nous connaissons et que nous maîtrisons. C'est une phase de gestion de forcenés. L'individu est ce qu'il est, mais la réalité de notre opération est identique.

Ce que j'ai fait ce jour là, plus aucune unité d'intervention dans le monde ne le ferait. Plus personne ne prendrait ce type de risque.

Mohamed Merah est abattu le jeudi 22 mars à 11h30. Qu'est ce qui s'est passé pour vous et vos hommes dans les minutes, les heures qui ont suivi la mort du terroriste ?

Je dirais la satisfaction malgré tout du devoir accompli. On ne l'a pas vu vivant, certes, mais qui peut aujourd'hui dire dans la même situation, qu'il aurait pu s'assurer de sa personne vivante? La réalité, c'est que nous étions précurseurs de quelque chose qui allait se généraliser. Je pense que moi, à titre personnel, j'étais extrêmement satisfait de cette opération parce que je n'ai pas eu de morts et que l'ensemble des personnels du Raid ont eu la satisfaction d'avoir accompli leur devoir dans l'honneur. Ce que j'ai fait ce jour-là, plus aucune unité d'intervention dans le monde ne le ferait. Après qu'il ait rompu les négociations avec nous avons mis en place des dispositifs avec des armes non létales. On savait qu'ils allaient nous tirer dessus. On voulait s'assurer de sa personne vivante et j'ai dû me résoudre à demander sa neutralisation définitive quand, au bout du bout du bout, après avoir eu deux blessés de plus lors de cet assaut. C'est vraiment à l'extrême limite du raisonnable que j'ai demandé sa neutralisation. Aujourd'hui, plus personne ne prendrait ce type de risque.

Quand ordonnez-vous à votre sniper de tuer Merah ?

C'est au moment où on pense que Mohamed Merah peut presque sauter son balcon puisqu'il est au rez-de-chaussée, que je demande à ce qu'on le neutralise définitivement. C'est un sniper qui couvrait notre action de l'autre côté de la rue qui va le neutraliser. Mais il faut quand même comprendre qu'on a essayé de le neutraliser avec des armes non létales. On a même opéré des tirs sur des zones non létales de son corps et j'ai dû constater moi-même que ça ne changeait rien à sa détermination et à sa capacité de se déplacer. Jai suivi très attentivement les expertises médico légales qui ont été faites sur le corps de Mohammed Merah, je pensais qu'il était sous l'effet d'anabolisants, d'amphétamines, de produits stupéfiants, tant sa volonté n'avait pas été ébranlée par les tirs de riposte non létaux qu'on opérait. Il a eu plusieurs projectiles dans les bras, les jambes, mais qui n'ont en rien changé sa capacité de se mouvoir. Ça a été une vraie surprise pour nous que de constater qu'après les expertises médico légales, il n'y avait aucune trace de produits stupéfiants dans son cœur.

Vous avez vous quitté le RAID en 2013 après six ans de service. Elle vous manque cette vie ?

On ne quitte jamais ce type d'unité sans y laisser une partie de soi-même. Et je m'enorgueillis d'y avoir gardé encore aujourd'hui beaucoup de contacts et d'amis. Vous avez une sorte de fraternité, d'armes qui se noue pour la vie, évidemment. Et sans regretter ma vie passée, je reste très attaché à cette unité. Il y a bien sûr une camaraderie qui perdure.

Vous avez accepté de revenir sur cette période douloureuse. On la revit pour les dix ans, ressentez-vous quelque chose de particulier?

Vous me dites que ça fait dix ans. Cette opération quand j'en reparle, d'une certaine manière, je la revis. C'est comme si c'était hier pour moi.