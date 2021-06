Affaire Mia : à Nancy, Rémy Daillet fait appel de sa détention provisoire

Rémy Daillet est incarcéré à la prison de Strasbourg depuis le 16 juin dernier, date d'un premier rendez-vous devant la justice à Nancy. Figure des milieux complotistes, il est mis en examen notamment pour complicité d'enlèvement d'un mineur de 15 ans commis en bande organisée, pour son implication présumée dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges.

Dans un communiqué ce mercredi 30 juin, Jean-Christophe Basson-Larbi son avocat estime son placement en détention provisoire "abusif", argumentant que "Rémy Daillet, opposant politique, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 20222, a été mis en examen et placé en détention provisoire non pour de quelconques actes mais pour des idées, et parce que certains des "ravisseurs" de la petite Mia se réclament de ses idées et de son mouvement politique".

Selon Jean-Christophe Basson-Larbi, son client "est détenu en raison de ses opinions dans le cadre d'un procès qui, le concernant, est un procès politique en préparation destiné à lui faire payer, sous d'autres qualifications pénales, les idées politiques qu'il porte, assume, diffuse et revendique" .

Une audience est prévue ce jeudi 1er juillet à Nancy devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Nancy.