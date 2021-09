Enlèvement de Mia : la mère de la fillette va être remise en liberté

Lola Montemaggi, la mère de la petite Mia, qu'elle a elle-même enlevée en avril 2021 dans les Vosges, pourrait être remise en liberté le 4 octobre. La jeune femme est mise en examen pour "enlèvement de mineur de 15 ans en bande organisée" et "soustraction de mineur par ascendant".

Lola Montemaggi, mise en examen pour avoir commandité l'enlèvement de sa propre fille, Mia, en avril 2021, devrait sortir de prison lundi 4 octobre. Le parquet de Nancy indique ce mercredi que les juges d'instruction ont décidé cette remise en liberté, assortie d'un contrôle judiciaire. La jeune femme, âgée de 28 ans, aura notamment l'interdiction d'entrer en contact avec des journalistes. Elle devra aussi pointer tous les 15 jours au commissariat, a précisé son avocat.

La petite Mia, 8 ans, avait été enlevée, sans violence, le 13 avril 2021, alors qu'elle se trouvait chez sa grand-mère, aux Poulières, dans les Vosges. Deux hommes se faisant passer pour des éducateurs ont ensuite remis l'enfant à sa mère, qui en avait perdu la garde. Lola Montemaggi a pris la fuite en Suisse où elle a été arrêtée cinq jours plus tard. L'alerte enlèvement avait été déclenchée.

Juste une maman qui a voulu récupérer son enfant - l'avocat de Lola Montemaggi

L'avocat de Lola Montemaggi salue "une excellente nouvelle", même s'il reste prudent, au cas où le parquet de Nancy ferait appel. Me Stéphane Giuranna précise à France Bleu Lorraine qu'il a déposé un dossier avec "une adresse et un travail en dehors de la région".

"C'est juste une maman qui a voulu récupérer son enfant" ajoute Me Giuranna, "même si la méthode utilisée, j'en conviens, n'a pas été excellente". Il veut maintenant travailler "sur un projet pour qu'elle se rapproche de sa fille".

Dans ce dossier, onze personnes ont été mises en examen. Parmi celles qui ont été placées en détention provisoire, deux sont déjà sorties de prison. Les différents mis en cause, vivant dans toute la France, auraient participé à l'organisation de l'enlèvement et à la cavale de Lola Montemaggi, dont Rémy Daillet, figure des milieux complotistes, soupçonné d'avoir orchestré toute l'affaire depuis la Malaisie. Il a depuis été mis en examen et incarcéré en France.

Lola Montemaggi est, elle, mise en examen pour "enlèvement de mineur de 15 ans en bande organisée" et "soustraction de mineur par ascendant hors du territoire de la République".