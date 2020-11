Mila, la lycéenne iséroise qui avait critiqué l'Islam en termes crus en janvier 2020, annonce dans un communiqué qu'elle va se faire plus "discrète" sur les réseaux sociaux. Une nouvelle vidéo, publiée puis retirée il y a quelques jours, a relancé les menaces de mort et le cyber harcèlement.

Affaire Mila : après ses vidéos sur les réseaux sociaux, l'adolescente a reçu plus de 50 000 messages haineux

"Le cyber harcèlement et les menaces de morts contre moi n'ont jamais cessé. Depuis janvier 2020, j'ai reçu plus de 50000 messages haineux". C'est par ces mots que Mila, la lycéenne iséroise qui avait violemment critiqué l'Islam sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, commence son communiqué. Elle dit subir depuis une "campagne de persécution (..) de personnes qui se réclament de la religion musulmane".

"Je n'ai rien contre les musulmans"

Dans ce communiqué, le jeune fille veut repréciser qu'elle n'a "rien contre les musulmans", qu'elle ne fait que répondre à ceux "qui veulent nous soumettre à un diktat", qu'elle s'attaque à la "conception extrémiste d'une religion, et non pas à tous les croyants".

"Je ne suis coupable de rien"

La jeune fille réaffirme qu'elle n'est "coupable de rien". Et elle ajoute : "dans cette affaire, c'est moi la victime, et ceux qui me menacent de mort sont les coupables, certains ont tendance à inverser les rôles".

"Je vais me faire plus discrète sur les réseaux sociaux"

Mila annonce néanmoins qu'elle va se faire plus "discrète sur les réseaux sociaux (..) dans la mesure du raisonnable" et sans renoncer à sa liberté d'expression. "Je garde l'espoir qu'un jour, je n'aurais même plus à parler de cette triste histoire. Je tente de retrouver une vie normale, celle d'une jeune fille de 17 ans".

"Il ne s'agit pas pour moi de renoncer à ma liberté d'expression"

Dans les derniers mots de son communiqué, Mila s'adresse à ses détracteurs : "Je laisse à leur conscience ceux qui cèdent devant la facilité et qui sont prêts à piétiner un principe essentiel de notre pays : la liberté". Son avocat Richard Malka a déclaré dans la presse que la lycéenne "vit comme les gens de Charlie Hebdo, bunkerisée". Le parquet de Vienne annoncé dimanche l'ouverture d'une nouvelle enquête pour "menaces de mort par écrit et harcèlement électronique".

Le communiqué de Mila

