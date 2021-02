Affaire Mila : un homme arrêté à Saint-Étienne-de-Montluc

Cinq personnes ont été interpellées mardi 9 février à travers la France dans le cadre de l'enquête sur les menaces de mort à l'encontre de l'adolescente iséroise Mila. Elle a publié en novembre une nouvelle vidéo polémique sur l'islam. Parmi ces suspects un homme de 25 ans, arrêté à Saint-Etienne-de-Montluc, à l'ouest de Nantes. Il est en garde à vue au commissariat de la commune.

Menaces de morts sur les réseaux

Les autres suspects ont été interpellés en Moselle, dans le Calvados, la Marne et les Hauts-de-Seine, puis placés en garde à vue pour "cyberharcèlement" et "menaces de mort", explique le parquet de Paris. L'enquête avait été ouverte initialement mi-novembre par le parquet de Vienne (Isère) après les réactions suscitées par la nouvelle publication sur le réseau social TikTok de la jeune fille, qui fêtera bientôt ses 18 ans. Mais ce parquet s'était dessaisi début décembre au profit du tout nouveau pôle national de lutte contre la haine en ligne, destiné à centraliser les investigations à mener dans différentes régions de France. Ce sont les services de police et de gendarmerie locaux qui ont procédé aux interpellations, sous la coordination opérationnelle de la division de lutte contre les crimes de haine de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes de haine (OCLCH).

Les auteurs de menaces de mort encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.