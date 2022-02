Affaire Mis et Thiennot : une septième requête en révision déposée en mars, et un nouvel espoir

C'est une affaire vieille de plus de 75 ans qui pourrait enfin connaître son épilogue. Une septième requête en révision va être déposée pendant le deuxième quinzaine de mars dans le dossier Mis et Thiennot, du nom ces deux hommes accusés et condamnés pour le meurtre d'un garde chasse dans la Brenne (Indre). Des aveux avaient été arrachés aux deux hommes sous la torture en 1946, ils étaient ensuite revenus sur ces confessions forcées. Les familles de Raymond Mis et Gabriel Thiennot, ainsi que leur comité de soutien, se battent depuis des années pour qu'ils soient innocentés. Six requêtes en révision ont déjà été rejetées, mais cela pourrait être différent cette fois-ci car une nouvelle loi vient d'être promulguée en décembre; elle permet l'annulation d'aveux faits sous la violence. Partiellement graciés par René Coty, Raymond Mis et Gabriel Thiennot n'ont en revanche jamais pu être innocentés jusqu'ici.

Un nouvel espoir

La septième requête en révision est en train d'être élaborée. Elle devra d'abord être soumise à une commission, avant d'être transmise à la Chambre de révision, composée de 18 magistrats. Les avocats du comité de soutien Mis et Thiennot, maîtres Jean-Pierre Mignard et Pierre-Emmanuel Blard vont appuyer leur demande sur deux points. D'abord les violences subies par les deux hommes qu'ils veulent réhabiliter (9 jours de torture pour Raymond Mis et Gabriel Thiennot) peuvent enclancher l'annulation de leurs déclarations faites sous la torture. Ce sera à la commission de se prononcer à ce sujet. Ensuite, les deux avocats s'attelleront à démontrer qu'en dehors de ces aveux, il n'y a rien d'autre qui mette en cause les deux hommes condamnés (pas de preuves matérielles ou de témoins). Là ce sera à la Chambre de révision de trancher.

Les avocats du comité de soutien Mis et Thiennot, maîtres Jean-Pierre Mignard et Pierre-Emmanuel Blard © Radio France - Manon Klein

Jusqu'ici, pour qu'une requête en révision aboutisse, il fallait apporter des éléments nouveaux, inconnus au moment notamment des trois procès d'Assises qui se sont déroulés dans ce dossier. Ce qui explique en partie l'échec des six précédentes requêtes déposées dans cette affaire.

Les défenseurs de Mis et Thiennot à la fois confiants et prudents

Les membres du comité de défense Mis et Thiennot sont plus confiants que lors des procédures précédentes, en raison de cette nouvelle porte ouverte. "Jamais autant d'éléments n'ont pesé en faveur d'un succès (...) mais le dernier mot appartient aux juges" résume prudemment maître Jean-Pierre Mignard. "Il me semble que la voie qui s'ouvre devant nous est plus royale qu'elle ne l'était auparavant" estime Léandre Boizeau, président d'honneur du comité de soutien Mis et Thiennot. Cela fait près de 43 ans qu'il se bat pour demander cette réhabilitation; un combat long et éprouvant : "Il a fallu que je prenne beaucoup sur moi, souvent. Que je me comporte en véritable enragé, parce que dépasser les périodes de désespoir [la mort par exemple de Gabriel Thiennot] pour aller au delà de ça il faut puiser au plus profond de soi-même".

Ce long combat, c'est aussi celui de Thierry Thiennot, le fils de Gabriel Thiennot. Il a tenu bon malgré les six échecs précédents pour réhabiliter la mémoire de son papa : "Etre accusé à la place de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est inimaginable (...) Il n'y avait pas une journée où il [son père] ne pensait pas à ça (...) Il a eu ses vingt ans sous la torture, ca je pense que vous ne pouvez jamais l'oublier. Moi non plus dans tous les cas, c'est pour ça que l'on se bat toujours." explique Thierry Thiennot.

Malgré ce nouvel espoir insufflé par la loi promulguée en décembre dernier, tous restent aussi prudents, à l'image d'Helga Pottier, présidente du comité de soutien "Il y a de l'espoir, mais il y a beaucoup de méfiance aussi de ma part parce que l'on a eu trop de revers, trop de mauvaise foi aussi parfois de la part des juges, donc c'est cela qui m'amène à être prudente. Mais je ne suis pas non plus complétement défaitiste (...) On avance".

Les délais d'étude de cette septième requête en révision devrait s'étendre sur plusieurs mois. Il faudra donc encore attendre pour connaître le possible épilogue de cette affaire vieille de plus de 75 ans.