Affaire Monguillot : l'autopsie écarte la thèse de l'homicide volontaire, selon l'avocat du principal suspect

L'affaire Monguillot connaît un nouveau rebondissement. Un mois après avoir affirmé que Philippe Monguillot avait asséné le premier coup, maître Thierry Sagardoytho, avocat d'un des mis en examen, affirme - sur la base du rapport médico-légal - que la mort du chauffeur du bus est consécutive à sa chute au sol et non au coup de poing reçu. Ce qui devrait, selon lui, entraîner une requalification des faits.

"Ce rapport n'accrédite en aucune manière la thèse d'un geste meurtrier volontaire. Il permet de constater que le malheureux [Philippe Monguillot] est tombé au sol par l'effet d'un seul coup de poing. Un coup porté au visage, de face. Et ce n'est pas ce coup de poing qui l'a plongé dans le coma mais la chute au sol. Nous sommes sur un coup de poing regrettable, condamnable, mais ce coup n'est pas en soi un geste homicide. Et c'est là ce qui va faire la différence sur les poursuites engagées. Nous ne sommes plus susceptibles d'être poursuivis pour la qualification de meurtre [Peine encourue de 30 ans, ndlr] mais bel et bien sur celle de coups et blessures volontaires ayant entraînés la mort sans intention de la donner [Peine encourue de 15 ans, ndlr]."

L'avocat estime que ce rapport "remet les pendules à l'heure", après la vive émotion qu'a suscité ce drame. "Nous ne sommes plus maintenant sur un dossier d'émotion, mais sur le terrain de l'analyse juridique" proclame Thierry Sagardoytho. "Ce dossier a souffert de la désinformation et d'un certain nombre de rumeurs. On a parlé de lynchage, d'acharnement sur un homme au sol. Tout cela est faux. Les caméras de vidéosurveillance ne le démontrent pas et l'expertise médico-légale ne le démontre pas davantage."

L'avocat du principal suspect a écrit au juge d'instruction chargé de l'enquête afin de requalifier les faits.