Affaire Monsanto : la firme condamnée à verser 11.135 euros à un agriculteur charentais après son intoxication

On est loin du million d'euros réclamé par l'agriculteur charentais. La société Bayer, ex-Monsanto, va devoir payer 11.135 euros à l'agriculteur Paul François pour son intoxication au Lasso, un herbicide aujourd'hui interdit en France, révèle la cellule investigation de Radio France qui a pu consulter la décision du tribunal judiciaire de Lyon rendue en novembre.

ⓘ Publicité

Le céréalier charentais a gagné tous ses procès depuis 15 ans contre la firme. Elle a été reconnue responsable de son accident en raison d'un produit défectueux et mal étiqueté. En octobre 2020 , la Cour de cassation avait définitivement confirmé la responsabilité de Bayer-Monsanto dans l’intoxication de Paul François. Il restait à la justice à fixer le montant des dommages et intérêts à régler au plaignant, ce qui a été fait par le tribunal judiciaire de Lyon le mois dernier.

S'il ne touche que 11.135 euros c'est parce qu'il a déjà été en partie indemnisé. Le tribunal considère que ces préjudices peuvent être évalués à 50.000 euros mais que 39.000 ont déjà été pris en charge par la mutuelle sociale agricole ou l'assureur privé de Paul François.

Pas d'intoxication à long terme

Le tribunal ne reconnaît qu'un stress post-traumatique et des dommages à court terme sur la santé de Paul François, liés à son intoxication à l'herbicide en 2004, lorsqu'il a ouvert la cuve de son pulvérisateur. Respirant des composés chimiques d'alachlore et de monochlorobenzène du Lasso, il fut hospitalisé, victime de maux de tête, vomissements et vertiges. La justice ne reconnaît en revanche pas une intoxication à long terme.

La justice a établi une responsabilité de Monsanto dans l’accident de Paul François du fait d’un produit défectueux lié aux omissions qui affectaient l’étiquetage de l’herbicide Lasso. La justice ne s’est donc pas prononcée sur la dangerosité du produit, aujourd’hui retiré du marché français, mais sur le fait que l’entreprise n’avait pas suffisamment précisé sur son étiquette les conditions d’usage.

"On est loin du compte"

"C'est un vrai scandale. C'est une grande déception. On n'a jamais espéré toucher 1,2 million d'euros, j'avais dit à mon avocat qu'ils pourraient nous verser 200 000 ou 300 000 euros. (…) On l'a fait condamner définitivement et on a cette indemnité qui n'est pas honteuse mais qui est presque mesquine, c'est incompréhensible", a réagi Paul François interrogé par franceinfo. "C'est aussi un signe fort envoyé par le système de justice en France à toute personne, tout lanceur d'alerte qui voudrait dénoncer le comportement d'une entreprise, qui leur dit, braves gens, restez chez vous, on ne touche pas à ces multinationales". L'agriculteur, qui veut "tourner la page" après 15 ans de combat réfléchit à contester cette décision ou non.

loading