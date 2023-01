Affaire Morgan Keane : il n'y aura pas de deuxième procès

L'affaire Morgan Keane est close. ll n'y aura pas de deuxième procès. Le chasseur et le directeur de battue qui ont provoqué la mort du jeune lotois à Calvignac en décembre 2020 n'ont pas fait appel, pas plus que le procureur de Cahors. L'information a été confirmée par le parquet ce lundi à 18h, heure à laquelle le délai pour interjeter appel expirait.

Le directeur de battue sera autorisée à chasser dans cinq ans

L'absence d'appel signifie que le procureur de Cahors ne s'oppose pas aux peines prononcées, que le chasseur qui a tué Morgan Keane accepte sa peine de deux ans de prison avec sursis et son interdiction de chasser à vie et enfin que

le directeur de battue ne conteste par sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis et son retrait du permis de chasse pendant cinq ans.

Une seule audience pour une affaire ultra médiatisée, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Les amis de Morgan Keane espéraient au moins une interdiction à vie de chasse pour les deux accusés. En l'absence d'appel le directeur de battue aura droit de chasser au bout de cinq ans.

Les amis de Morgan Keane étaient aussi à l'origine du débat parlementaire qui a conduit à la très contestée réforme de la chasse. Ses grandes lignes : pas de jour sans chasse mais une interdiction de la pratiquer sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants.