Affaire Morgan Keane : le procès du tireur et du directeur de battue sera t'il le procès de tout un système ?

Le chasseur qui a tiré sur Morgan Keane et le directeur de battue comparaissent ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Cahors (Lot). Morgan Keane avait 25 ans. Il a été tué en décembre 2020 pendant le deuxième confinement par un tir en pleine poitrine alors qu'il coupait du bois dans une forêt à côté de chez lui à Calvignac dans le Lot.

Le chasseur qui a tiré, Julien F. est âgé de 35 ans, il est poursuivi pour homicide involontaire. Et il n'est pas le seul à se retrouver dans le box des prévenus. A ses côtés il y aura aussi le directeur de battue, Laurent L., 51 ans, lui aussi est poursuivi pour homicide involontaire.

Collectif "Un jour, un chasseur"

Ce drame a eu un retentissement national et a fait naître un collectif qui veut réformer la pratique de la chasse. Créé par des amis d'enfance de Morgan Keane, le collectif "Un jour, un chasseur" est né au lendemain de la mort du Lotois. Très actif sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter , ce collectif collecte les témoignages de comportements abusifs liés à la chasse. Il en a même fait un recueil sous la forme d'un livre; son titre : "Chasser tue aussi des humains".

Un an après le drame, le collectif lance une pétition pour demander un meilleur encadrement de la chasse et des jours sans chasse : " morts, violence et abus liés à la chasse : plus jamais ça !". Relayée par le journaliste et militant pour le bien être animal Hugo Clément , elle recueille plus de 122 000 signatures en deux mois et conduit à la création d'une mission de contrôle sur la sécurisation de la chasse. Le rapport du Sénat est rendu le 14 septembre dernier et est suivi le 25 octobre par un plan du gouvernement pour sécuriser la pratique de la chasse. Ce plan compte deux mesures phare : instaurer un délit d'alcoolémie et une demi-journée sans chasse. Insuffisant commente le collectif "Un jour un chasseur" qui réclame un référendum sur l'instauration du dimanche et du mercredi sans chasse, l'instauration de périmètres de sécurité autour des maison et la limitation de la portée des armes.

"C'est une avancée que le directeur de battue soit jugé"

Léa Jaillard co-créatrice du collectif "Un Jour un chasseur" sera présente à l'audience, elle aimerait que ce procès soit celui de tout un système, elle estime que "c'est une avancée que le directeur soit jugé" mais elle va plus loin :

Au delà du tireur et du directeur de battue, il y a à nos yeux d'autres responsables dont l'état qui a autorisé la chasse pendant le confinement et les tribunaux qui n'ont jamais prononcé de peines dissuasives pour accident de chasse

Mila Sanchez, amie d'enfance de Morgan Keane se rendra elle aussi au tribunal. La jeune femme est à l'initiative de la pétition qui a rassemblé plus de 122 000 signatures, elle est très déçue "de voir qu'en deux ans aucune avancée n'a eu lieu" :

Depuis la mort de Morgan il y a eu d'autres morts, Mélodie jeune randonneuse de 25 ans, Joël au volant de sa voiture mais le rapport du Sénat ne propose pas de réformes suffisamment importantes

Elle ajoute que "Morgan était talentueux, il savait peindre et jouer de la musique, il était profondément attaché au Lot, à la Nature et aux animaux qui la peuplent, on en peut pas perdre une personne aussi chère pour le loisir d'une minorité."