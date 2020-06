Affaire Mouzin : les fouilles dans les anciennes propriétés ardennaises de Michel Fourniret ne donnent rien

Aucune trace du corps d'Estelle Mouzin. Après quatre jours de recherches intenses dans les anciennes propriétés de Michel Fourniret, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'indices liant le tueur en série à cette petite fille de 9 ans disparue depuis 2003. "L'Ogre des Ardennes" avait pourtant avoué ce meurtre en mars dernier. Il est mis en examen dans cette affaire.

Les fouilles avaient démarré lundi 22 juin à Ville-sur-Lumes, près de Charleville-Mézières, dans une maison habitée par la sœur de Michel Fourniret, décédée en 2002. L'équipe de recherche, composée d'une cinquantaine de gendarmes et experts, dont des membres de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, de la brigade fluviale ou de sapeurs de l'armée de Terre, n'ont rien trouvé dans la cave de cette habitation.

Cela a permis de fermer des portes - Corinne Herrmann, l'un des avocats de la famille d'Estelle Mouzin

Les enquêteurs ont ensuite pris la direction du grand domaine du Sautou à Donchery. Deux victimes du tueur en série ont déjà été retrouvées dans ce château. La justice a jugé "pertinent" que le corps d'Estelle Mouzin, qui n'a jamais été retrouvé, soit dans cette propriété. Mais les fouilles, là aussi, n'ont rien donné.

Pour l'un des avocats de la famille d'Estelle Mouzin, Corinne Herrmann, ces recherches ardennaises n'ont pas été vaines : "Ça a permis de fermer des portes. On peut dire aujourd'hui que ni Estelle, ni d'autres victimes ne se trouvent dans ces lieux." Pour l'avocate, l'enquête est loin d'être finie : "On va fouiller autre part. Nous avons un dossier construit, nous avons des aveux et des indications. Michel Fourniret avait d'autres points de chute, il y a d'autres endroits. Le travail n'est pas achevé."

La suite des investigations en Belgique ?

"Tout a été fait par tous les services de police et militaires (...) et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin", a déclaré à la presse jeudi 25 juin Richard Delgenes, avocat de l'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier. "Au moins on sait qu'on n'a pas pu trouver de corps à des endroits qui étaient scientifiquement des caches potentielles."

Les investigations pourraient se poursuivre en Belgique, selon Didier Seban, l'un des avocats de la famille Mouzin.