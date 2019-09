Affaire Muenstermann : un violeur et assassin confondu par son ADN

On remonte le temps cette semaine pour fêter les 30 ans de France Bleu Auxerre. En 1989, un crime particulièrement odieux plonge Avalon dans la stupeur: l'assassinat et le viol d'une étudiante, Sylvie Baton qui ne sera résolu que 18 ans plus tard.

Avallon, France

Le 5 mai 1989, Sylvie Baton est retrouvée morte dans sa baignoire. La jeune femme de 24 ans a été battue et violée. L'enquête s'oriente vers un ancien locataire de la maison. Il est incarcéré mais après des analyses de cheveux, de sang et de sperme qui se contredisent, il est relâché. Il fait quand même presque 2 ans de détentions, pour rien.

Un dossier relancé par l'affaire Fourniret

L'affaire Sylvie Baton va rester dans l'impasse jusqu'à l'été 2006. Trois ans plus tôt, Michel Fourniret et sa femme Monique ont été arrêtés en Belgique. Dans la camionnette de l'ogre des Ardennes qui a vécu un temps dans l’Yonne, on a retrouvé de nombreuses traces d’ADN non identifiées. On relance donc en France une série d'analyses sur les scellés d'affaires non résolues.

Le juge Charles Prats, alors en poste à Auxerre, a relancé en 2006 et 2007 les recherches ADN dans le dossier du meurtre de Sylvie Baton. © Maxppp - PHILIPPE DE POULPIQUET

Une recherche ADN dans 43 pays

Grâce aux nouvelles techniques scientifiques, un ADN est isolé sur un drap et une couverture prélevés dans le cadre du meurtre de Sylvie Baton. Ce n’est pas celui de Fourniret, ni d’aucun autre criminel fiché en France. A Auxerre, le juge Charles Prats, lance une recherche internationale via Interpol dans 43 pays. Le 23 mars 2007, L’Allemagne répond : il y a une correspondance.

Un suspect déjà condamné à perpétuité pour viol et meurtre

L’ADN appartient à Ulrich Muenstermann, un allemand condamné à perpétuité dans son pays pour le viol et le meurtre d'une étudiante. Le meurtrier, un homme à la carrure imposante qui reste de marbre en toutes circonstances, reconnaîtra avoir eu un rapport sexuel avec Sylvie Bâton, un rapport consenti et c'est tout.

Il sera condamné une première fois à perpétuité devant la cours d'assise d’Auxerre en 2011. Une peine qui sera confirmé en appel à Melun en 2012.