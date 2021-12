Affaire Münsch-Masset : le Parti socialiste de Tours suspend l'adhésion des deux époux

La section du Parti socialiste de Tours annonce suspendre l'adhésion de Cathy Münsch-Masset et de Guillaume Masset, ce mercredi. Une décision prise dans l'attente du procès des époux, poursuivis dans une affaire de détournements de fonds publics.

Deux semaines après les révélations concernant Cathy Münsch-Masset et Guillaume Masset, la section du Parti socialiste à Tours vient de suspendre l'adhésion des deux époux, ce mercredi. Une décision prise dans l'attente de leur procès, dans une affaire de détournements de fonds publics. Le PS condamne également "cette escroquerie indigne" et estime "qu'il s'agit d'une faillite morale individuelle".

Le Parti socialiste de Tours condamne "une escroquerie indigne"

Le détournement de 350.000 euros au détriment de l'Apajh 37 (association pour adultes et jeunes handicapés) "a provoqué l'indignation et la condamnation sans équivoque de l'ensemble des membres de la section socialiste de Tours", écrit le parti dans un communiqué. "Détourner de l'argent, destiné à la solidarité envers des personnes fragiles, pour son profit personnel est d'autant plus intolérable", s'indigne-t-il.

Il s'agit d'une faillite morale individuelle

"Plus que jamais, nous réaffirmons que porter les actions de solidarité est la raison même de l'existence des socialistes", assure le Parti socialiste. Et de "souligner qu'il s'agit d'une faillite morale individuelle qui était totalement imprévisible". "A la douleur des socialistes tourangeaux devant cette escroquerie indigne, ne doit pas s'ajouter l'injustice d'un procès des politiques en général dont la principale victime serait la démocratie".

Ce lundi, Cathy Münsch-Masset a démissionné de son poste de première adjointe, mais reste conseillère municipale. Elle est poursuivie pour recel d'abus de confiance aggravé. Son mari, Guillaume Masset, est lui poursuivi pour faux, usage de faux et abus de confiance. Les époux seront jugés devant le tribunal correctionnel de Tours, le 8 février prochain.