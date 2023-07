Mort de Nahel : un collectif appelle à un rassemblement devant le palais de justice de Nîmes samedi

Associations, syndicats ou encore organisations politiques répondent à l'appel national "Notre pays est en deuil et en colère". Après la mort de Nahel à Nanterre le 27 juin, cet appel est relayé à Nîmes. Dans un communiqué, un collectif "d'une trentaine de personnes" invite à un rassemblement à Nîmes ce samedi devant le palais de justice, puis à une marche jusqu'aux allées Feuchères, et à la préfecture du Gard.

"Le meurtre de Nahel tué par un policier à bout portant à Nanterre, a mis à nu les effets de décennies de politiques publiques discriminatoires et sécuritaires ciblant notamment les quartiers populaires et la jeunesse qui y grandit et particulièrement les personnes racisées et précarisées. L’escalade des violences est une impasse et doit cesser. La conception essentiellement répressive de la police, et l’évolution législative de 2017 sur l’usage des armes de service, aggravent ce que la population vit et subit que ce soit en termes de discriminations et de pratiques racistes", indique le communiqué.

Le collectif réclame une réforme en profondeur de la police

Le collectif réclame l’abrogation de la loi "Cazeneuve" de 2017 sur l’assouplissement des règles en matière d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, mais aussi une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’intervention et de son armement (en particulier la dissolution de la BRAV-M). Parmi les autres revendications figurent le remplacement de l’IGPN "par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique" et la création d’un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l’autorité administrative présidée par le Défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police.

Le rendez-vous est fixé ce samedi 15 juillet à 10h devant le palais de justice de Nîmes (côté Esplanade).