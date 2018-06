Les parents de Naomi Musenga réclament l'ouverture d'une information judiciaire pour comprendre les causes du décès de leur fille en décembre 2017. Ils ont tenu une conférence de presse vendredi.

Strasbourg, France

Deux jours après la publication du rapport de l'Inspection générale des affaires de santé (IGAS), les parents de Naomi Musenga ont tenu vendredi une conférence de presse à Illkirch (Bas-Rhin) aux côtés de leurs avocats.

Ils réclament l'ouverture d'une information judiciaire pour que les causes de la mort de leur fille soient dévoilées. Naomi Musenga, 22 ans, est morte le 29 décembre 2017 à Strasbourg. Elle avait appelé le Samu pour demander de l'aide, mais son appel n'a pas été pris au sérieux. Elle s'est même fait moquer d'elle par l'opératrice. La jeune femme, transportée plusieurs plus tard, est décédée à l'hôpital.

Naomi Musenga © AFP - Catherine FABING / MUSENGA FAMILY / AFP

Les mises en examens doivent être immédiates" - Me Jean-Christophe Coubris

"On m'a fait attendre cinq mois pour me répondre encore avec des dossiers incomplets", s'insurge Bablyne Musenga, la mère en faisant allusion à l'enquête de l'IGAS qui a pointé la responsabilité de l'opératrice du SAMU ainsi que de nombreux dysfonctionnement dans l'organisation du SAMU strasbourgeois. "On nous prend pour des cons". S'adressant à la Procureur de la République de Strasbourg, Bablyne Musenga lance un appel : "Aide-moi à entrer dans le fond, ce n'est pas normal qu'on puisse nous faire tourner en bourrique comme ça, je n'ai pas le vocabulaire juridique mais c'est sidérant".

"L'enquête préliminaire, c'est un enfer pour les familles" surenchérit l'un des avocats, Maître Jean-Christophe Coubris. "On a l'audition des bandes qui est scandaleuse, on a maintenant le rapport de l'IGAS qui met en évidence tous les dysfonctionnements, les mises en examen doivent être immédiates".

"Combien de Naomi par an à Strasbourg ?" - le Pr Christian Marescaux

Le professeur Christian Marescaux, auteur du livre "Hôpitaux en détresse, patients en danger", était également aux côté des parents de Naomi Musenga vendredi. "_Quand l'IGAS a écouté une heure d'enregistrement, il y avait 3 cas dramatiques qui n'ont pas été pris en compte correctement_, multipliez une heure par 24, puis par 365, combien de Naomi par an à Strasbourg ?"

Christian Marescaux estime que les coupes budgétaires à l'hôpital sont directement responsables de cette situation dramatique : "ces problèmes de dysfonctionnement du SAMU, les urgences les ont signalées dès 2009 à la direction, l'hôpital se bat depuis des années pour que rien ne se sache, _l'hôpital planque tout ce qui l'accuse_."

La famille de Naomi Musenga sera reçue par la ministre de la santé Agnès Buzyn début juillet.