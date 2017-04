Affaire Narumi : 80 policiers recherchent le corps de l'étudiante japonaise au sud de Dole

Depuis lundi, 80 policiers sont déployés au sud de Dole pour retrouver le corps de Narumi, l'étudiante japonaise disparue à Besançon en décembre dernier. Magistrats et policiers sont convaincus qu'elle a été tuée par son ex petit ami chilien mais il s'agit pour l'instant d'un crime sans cadavre.

Depuis lundi, 80 policiers sont déployés au sud de Dole, dans le Jura, pour retrouver le corps de Narumi Kurosaki, l'étudiante japonaise disparue à Besançon en décembre dernier. Les enquêteurs de la police judiciaire sont épaulés par les maîtres chiens de la gendarmerie, les plongeurs de Strasbourg et appuyés par un hélicoptère. Les recherches se concentrent sur la forêt de Chaux et sur le secteur de Parcey, à une dizaine de kilomètres au sud de Dole.

A lire

C'est une large zone d'investigation, selon la procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot qui précise qu'il s'agit de "la battue la plus conséquente depuis la fin de l'hiver" même si d'autres recherches ont été organisées depuis janvier. "Les sols, explique-t-elle, ne sont plus gelés et on peut recommencer à faire des recherches approfondies sur le terrain". La zone de recherche a été déterminée en recoupant des données téléphoniques, là où le téléphone du suspect a "borné". Le secteur doit être ratissé toute la semaine, que ce soit dans les bois ou les rivières comme la Loue et le Doubs.

Le suspect chilien nie toute implication

La découverte du corps de Narumi serait évidemment une avancée capitale pour l'enquête. Depuis des mois, policiers et magistrats bisontins sont convaincus que la jeune femme a été assassinée par son ancien petit ami chilien mais le corps reste introuvable. Quant au suspect, il nie toute implication et s'est retranché dans son pays.

La justice française a formulé auprès de la justice chilienne une demande officielle d'arrestation provisoire et d'extradition mais le Chili a rejeté la demande d'arrestation du suspect, estimant que les éléments concernant l'implication du ressortissant chilien étaient "assez précaires".