Affaire Narumi : le procès d'assises de Nicolas Zepeda renvoyé dès la première journée

C'est une situation rarissime pour un procès d'assises : le procès d'assises de Nicolas Zepeda qui s'est ouvert ce mardi à Vesoul est renvoyé à jeudi matin 9 heures. Ce mardi 21 février s'ouvrait à Vesoul le procès de Nicolas Zepeda . Le Chilien a déjà condamné en première instance, il y a un peu moins d'un an, à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ex-petite amie Narumi Kurosaki. Cette étudiante japonaise a disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon. Et même si son corps n’a jamais été retrouvé et qu’il continue de clamer son innocence, Nicolas Zepeda reste l’unique suspect. Ses premiers mots sont très attendus.

Le procès s'est ouvert sans l'avocat de la défense Antoine Vey qui a été récusé par l'accusé. Deux avocates commises d'office ont été désignées par le président de la cour d'assises d'appel pour assurer la défense de Nicolas Zepeda. Le nouvel avocat de l'accusé a demandé quelques jours pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé.

Un coup de théâtre dès l'ouverture du procès

Dès l'ouverture du procès ce matin, ce qui était une rumeur s'est confirmée, l'avocat parisien de Nicolas Zepeda, Antoine Vey n'est pas présent et ne défendra pas son client. Il en a informé le président du tribunal le 18 février. Dans sa lettre au président du tribunal, Me Vey expliquait que Nicolas Zepeda ne voulait plus de sa défense. Une avocate a été commise d'office.

Peu après 11h, l'audience reprend après avoir été suspendue pendant près de deux heures. Nicolas Zepeda accepte son avocate commise d'office, Maitre Bresson. C'est elle qui va assurer sa défense. Mais dès la reprise, elle indique que Nicolas Zepeda demande un autre avocat, Maitre Renaud Portejoie. Celui-ci requiert un renvoi de l'audience de quelques jours pour se préparer. L'avocat général s'y dit favorable. En revanche, un report plus lointain serait dit-il "un scandale".

Le nouvel avocat de l'accusé a demandé quelques jours pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé. Elle reprendra donc jeudi 23 février à 9h.

Le nouvel avocat de Nicolas Zepeda n'a que quelques jours pour prendre connaissance de l'épais dossier du procès d'assises © Radio France - Clémentine Sabrié

Les enjeux du procès

L'enjeu principal, c'est de savoir si Nicolas Zepeda va rester campé sur ses positions ou non. Pendant tout le premier procès, il clamait son innocence et avait nié en bloc les accusations. Mais ça peut changer dès ce matin, selon Randal Schwerdorffer, l'avocat d'Arthur, le petit ami de Naomi Kurosaki au moment de sa disparition. "L'enjeu il est dès le premier jour de connaître le positionnement de Nicolas Zepeda. A l'heure où je vous parle, je n'exclus absolument rien. Je n'exclus pas qu'il reconnaisse les faits".

Trois semaines d'audience

Une trentaine de médias français, mais aussi chiliens ou japonais sont accrédités pour ce procès qui doit durer quasiment trois semaines, jusqu'au 7 ou 8 mars prochain. Ce mardi, après la constitution du jury, c'est l'accusé Nicolas Zepeda qui devait prendre la parole. Cette première journée devait être consacrée aux faits, mais aussi à sa personnalité. Le nouvel avocat Maitre Renaud Portejoie sera donc chargé de le défendre.

Parmi les témoins cités, il y aura le petit ami français de Narumi, Arthur Del Piccolo. Il n'avait pas été appelé à la barre lors du premier procès. Il devrait être entendu le même jour que les étudiants présents sur le campus, la dernière nuit où Narumi a été aperçue.

Les proches de Narumi doivent eux s'exprimer la semaine prochaine.

Les proches de Narumi lors de la première journée d'audience du procès de Nicolas Zepeda © Radio France - Cémentine Sabrié

