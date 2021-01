Affaire Narumi : le principal suspect, Nicolas Zepeda, "manipulateur" et "narcissique" selon les experts

Le procès de l'assassin présumé de Narumi Kurozaki pourrait avoir lieu à l'automne 2021. Le procureur de la République de Besançon a requis le renvoi de Nicolas Zepeda devant la cour d’assises du Doubs, pour assassinat.

Etienne Manteaux a remis son dossier au juge d’instruction, ce lundi 18 janvier 2021, demandant "sa mise en accusation", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse ce mardi 19 janvier. La juge rendra sa décision début février (renvoi devant les assises ou non lieu).

Zepeda, personnalité de type manipulateur, expert psychiatre

Etienne Manteaux a détaillé la personnalité de l'ex-petit ami chilien de l'étudiante japonaise disparue en décembre 2016 à Besançon, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. "On n'est pas sur quelqu'un qui présente des troubles psychiatriques, a expliqué le procureur. Mais qui a des façons souvent complexes, de répondre à des questions fort simples. Qui évoque une personnalité de type manipulateur, selon l'expert psychiatre".

Narcissique, expert psychologue

L'analyse psychiatrique est confirmée par l'expert psychologue, ajoute Etienne Manteaux. "Notamment une tendance à intellectualiser à outrance ou à réaménager la réalité, avec de fortes caractéristiques narcissiques" précise-t-il.

Zepeda se dit persuadé que Narumi est en vie

Lors de ses trois interrogatoires en France, le 30 septembre, le 21 octobre et le 9 décembre 2020, qui ont suivi son extradition du Chili, et sa mise en examen en juillet, Nicolas Zepeda a "réaffirmé qu'il était totalement étranger à la disparition de mademoiselle Kurosaki", selon le procureur. Il affirme "être persuadé que Narumi est en vie" et que c'est d'ailleurs ce qui a motivé sa demande de remise en liberté, "il disait vouloir la retrouver".

Un accusé extrêmement peu convaincant, procureur

Le procureur a également expliqué ce qui a motivé sa demande de renvoi devant la cour d'assises du Doubs, pour assassinat. Etienne Manteaux s'appuie sur de nombreux points, "énormément de données techniques", sa téléphonie, la géolocalisation de son véhicule de location, ses achats par carte bancaire, et sur "des témoignages de proches qui viennent mettre en défaut la version de M. Zepeda".

Le parquet a de plus, trouvé lors des dépositions de Nicolas Zepeda, "ses remarques, observations et déclarations extrêmement peu convaincantes".

Un défi logistique à relever, si procès il y a

S'il y a un procès, il sera très complexe à organiser a précisé le procureur avec la barrière de la langue et la nécessité pour les jurés de comprendre ce que diront les témoins en japonais et les témoins en espagnol. Tout comme l'accusé, et la famille de Narumi si elle fait le déplacement. Etienne Manteaux qui souhaite représenter le ministère public à l'audience si le procès a lieu.