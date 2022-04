Affaire Narumi : le procès de Nicolas Zepeda entre dans la dernière ligne droite

C'est la 3ème et dernière semaine du procès de Nicolas Zepeda qui se poursuit ce lundi 11 avril devant les assises du Doubs à Besançon. Le Chilien est accusé d'avoir assassiné son ex-petite amie, Narumi Kurosaki, en décembre 2016, lorsqu'elle était étudiante au centre de linguistique appliquée de Besançon. Il est la dernière personne à avoir vu la jeune femme japonaise vivante. Son corps n'a jamais été retrouvé.

L'audience débute ce lundi par les plaidoiries des parties civiles. Avant les réquisitions du ministère public, et enfin les plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu mardi 12 avril, avant une dernière prise de parole de l'accusé.

Un instant d'audience à couper le souffle

Nicolas Zepeda a-t-il failli dévoiler une vérité que l'on ne connait pas ? En tous cas quand il s'effondre en larme jeudi 7 avril à la neuvième journée de procès, la cour est comme suspendue. Elle vient de vivre un instant d'audience, comme cela arrive lors des procès d'assises. Un face à face où l'avocate de l'accusé, maitre Jacqueline Laffont demande avec douceur à Nicolas Zepeda de dire ce qu'il sait pour répondre à l'espoir de la famille "Etes-vous en mesure d'aider à retrouver ce corps ?". Le jeune homme répond par la négative et fond en larmes.

Tout au long de ces deux semaines d'audience, Nicolas Zepeda n'a cessé de clamer son innocence. Même confronté à un nombre incalculable de preuves et de témoins. Du côté des parties civiles, la déception est immense. Sylvie Galley, l'avocate de la famille de Narumi Kurosaki sera l'une des premières à prendre la parole ce lundi pour les parties civiles : "Ce que je retiens, c'est une personnalité qui est dans le contrôle systématique et qui ne supporte pas la contradiction et que l'on n'échappe à son contrôle".

Ouverture du procès de Nicolas Zepeda devant les assises du Doubs à Besançon pour le meurtre de Narumi Kurosaki en décembre 2016. © Radio France - Anne Fauvarque

Les éléments accablants

Tout au long de ces deux semaines de procès de nombreux éléments sont venus mettre à mal les dénégations de Nicolas Zepeda, sans jamais le faire bouger de sa ligne de défense.

Il n'a pas expliqué de manière incontestable pourquoi il était à Besançon plusieurs jours avant la disparition de la jeune femme, sans prendre contact avec elle. Mais il n'a pas reconnu non plus être l'homme qui rôdait prés de la résidence universitaire. Ses explications sur l'achat d'un bidon de produit inflammable et ses déplacement près de l'immense forêt de Chaux n'ont pas non plus été limpides.

Quand aux hurlements entendus la nuit de la disparition de l'étudiante japonaise, dans la résidence de Besançon. Il affirme qui ni lui, ni Narumi ne les ont entendu.

Enfin, sa personnalité décrite par les experts psy comme une personne avec peu d'empathie, "qui avait tendance à manipuler" a beaucoup interrogée. Les amies de Narumi, qui sont venues témoigner, ont indiqué que la jeune femme avait peur de lui.

La douleur abyssale de la famille de Narumi

"Je suis psychiquement détruite et j'ai une grande méfiance à l'égard des humains, j'ai abandonné toute activité professionnelle et je m'isole sans voir personne", a confié à la barre Taeko Kurosaki, la mère de Narumi.

Elle qui depuis le procès, aux côtés de sa fille écoute, parfois en tremblant, parfois comme si elle était sur le point de s'effondrer a aussi décrit Narumi. Une enfant merveilleuse et gaie. Une étudiante épanouie, dont le rêve était d'étudier en France.

Tout au long de l'audience, elle a gardé serré dans ses mains un portrait de sa fille. Longtemps, elle l'a cru vivante. Elle a suivi ces deux semaines d'audiences dans l'espoir d'avoir des réponses. Il ne reste que deux jours pour que cela arrive.

Le verdict est attendu mardi. Nicolas Zepeda encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

La mères et la soeur de Narumi aux côtés de leur avocate Me Galley © AFP - Sébastien Bozon

