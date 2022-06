Affaire Narumi : le procès en appel de Nicolas Zepeda se tiendra à Vesoul

On sait désormais où se tiendra le deuxième procès Zepeda, dans l'affaire Narumi Kurosaki : la justice a choisi le palais de justice de Vesoul (Haute-Saône) pour organiser l'audience, selon l'ordonnance signée ce mercredi. Nicolas Zepeda a fait appel de sa condamnation à 28 ans de réclusion criminelle, pour la mort de son ex-petite amie Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon.

Un procès en 2023

Le premier procès, très intense, s'est étalé sur trois semaines en avril 2022 devant la cour d'assises du Doubs à Besançon. Ces audiences nécessitent une durée longue et une logistique importante, à cause des décalages horaires et des différences de langues : l'accusé est chilien, la famille de la victime est japonaise et des témoins ou intervenants parlent dans d'autres langues.

Ce procès en appel devrait se tenir durant le premier semestre 2023.

