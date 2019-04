Affaire Narumi : rien ne filtre de l'audition du suspect au Chili

Besançon, France

L'audition s'est bien tenue ce mercredi comme prévu à Santiago du Chili et le suspect était bien là. Pour le reste, rien n'a filtré sur les échanges entre la justice chilienne et Nicolas Zepeda, soupçonné de la disparition de Narumi Kurosaki, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon. Le corps de l'étudiante japonaise n'a jamais été retrouvé et pour tenter d'avancer dans l'enquête, une délégation de magistrats et enquêteurs bisontins ont assisté à cet interrogatoire au Chili.

Reparti dans une voiture de luxe

Nicolas Zepeda, 28 ans, a répondu à la convocation mais en échappant aux nombreux journalistes présents devant le siège du parquet régional de Santiago. Il est passé par une entrée spéciale, comme son avocat l'avait demandé à la justice chilienne. Il est arrivé discrètement, à l'abri des regards et des caméras. Après plus de deux heures d'interrogatoire, il est reparti avec son avocat, dans une voiture de luxe noire, aux vitres teintées. Les journalistes ont bien tenté de courir derrière la voiture, en vain : aucune déclaration face aux nombreux journalistes chiliens et étrangers présents.

A-t-il parlé?

L'objectif de cette audition était de pouvoir confronter le suspect, pour la première fois, aux preuves réunies par les enquêteurs français, présents sans pouvoir poser de question directement.

Pour autant, ni le procureur de la République de Besançon, qui a assisté à l'interrogatoire, ni le parquet chilien n'ont souhaité indiquer si Nicolas Zepeda a répondu aux questions, ou s'il a gardé le silence.