Affaire Narumi : tout savoir avant le procès de Nicolas Zepeda pour assassinat qui s’ouvre à Besançon

Plus de cinq ans après la disparition de Narumi Kurosaki à Besançon, le procès de Nicolas Zepeda son ex-petit ami s'ouvre devant la cour d'assises du Doubs à partir du 29 mars. Il est soupçonné d'avoir assassiné l'étudiante japonaise en décembre 2016. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Les images de Narumi Kurosaki restent figées sur les pages de ses réseaux sociaux. L'étudiante japonaise a disparu depuis le 4 décembre 2016 à Besançon. Alors que son corps n'a jamais été retrouvé, son ex-petit ami, Nicolas Zepeda Contreras, un Chilien de 31 ans, comparait à compter du 29 mars 2022 devant les assises du Doubs à Besançon pour assassinat. Il est soupçonné d'avoir donné la mort avec préméditation et volontairement à Narumi. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Lui se dit innocent.

La disparition de l'étudiante

Si dès le départ, les enquêteurs s'orientent vers la piste de Nicolas Zepeda, c'est d'abord parce que l'hypothèse d'un départ volontaire de Narumi ne cadre pas avec les éléments du dossier. La jeune femme n'a aucun motif de disparaitre. Au contraire, elle a des projets, notamment passer les fêtes de fin d'année avec son nouvel ami, Arthur Del Piccolo.

Dans la chambre de l'étudiante japonaise à la résidence universitaire de Besançon, on retrouve son portefeuille, ses cartes bancaires, 565 euros en liquide, son ordinateur portable et son manteau. Rien qui indique que la jeune femme était sur le départ.

En revanche, il manque le passeport de Narumi Kurosaki son téléphone portable, sa valise et la couverture de son lit. L'exploitation de la géolocalisation de son téléphone portable va d'ailleurs démontrer que celui-ci est resté à Besançon le 6 décembre, au lendemain de sa disparition.

Les dernières heures du couple

Nicolas Zepeda est la dernière personne à avoir vu Narumi vivante. Le 4 décembre 2016, il vient la chercher après son cours de danse, peu après 16h. Ils iront manger le soir dans un restaurant à Ornans. Le véhicule conduit par le jeune Chilien est flashé sur le chemin du retour, puis la caméra de surveillance capte le retour du couple à la résidence, vers 23 heures. Ensuite, plus personne ne verra Narumi.

A 3h20 du matin, plusieurs étudiants entendent des cris de terreur, des cris de femme, comme quelqu'un qui "était en train de se faire assassiner" dira l'un des témoins.

Nicolas Zepeda affirme qu'il est parti dans la nuit, mais les analyses de son téléphone portable prouvent qu'il n'a quitté la ville qu'au petit matin du 6 décembre, soit 24 heures plus tard.

Une relation orageuse

Si les enquêteurs s'intéressent très tôt à Nicolas Zepeda Contreras, c'est parce que tout indique qu'il a très mal supporté la rupture avec Narumi. Les conversations qu'il a avec la jeune femme témoignent de la violence de leur relation : "Tu m'as traité comme une poubelle" ou encore "tu t'es comportée comme le diable en personne".

Nicolas exige de Narumi qu'elle supprime un certain nombre d'amis, des garçons, parmi ses contacts sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à la menacer sur une vidéo mise en ligne. Une vidéo qui, depuis, a été effacée.

L'arrivée discrète du Chilien à Besançon

Ce qui intrigue beaucoup les enquêteurs, c'est l'arrivée de Nicolas Zepeda à Besançon. Dès le 1er décembre, peu après minuit, son véhicule est localisé près de la résidence universitaire où habite Narumi. Il est aperçu, se cachant dans la résidence, par d'autres étudiants, mais ne va prendre contact avec la jeune femme que quelques jours plus tard, le 4 décembre, dernier jour où la jeune femme a été aperçue.

Le parcours de Nicolas Zepeda durant ces quelques jours avant son dîner avec Narumi va aussi interpeller les enquêteurs. Il se rend dans des zones forestières isolées, dans lesquelles il sera à nouveau localisé après la disparition de la jeune femme. Il achète aussi des objets susceptibles d'être utilisé pour nettoyer une scène de crime, comme un bidon de 5 litres de produits inflammables.

Les messages sur le réseaux sociaux

Après la soirée que le couple a passée au restaurant d'Ornans, les proches de Narumi ne l'auront plus au téléphone, mais ils vont encore recevoir des messages, via les réseaux sociaux. Ces messages sont adressés à ses proches et leur syntaxe surprend ceux qui les reçoivent. Des amies japonaises de Nicolas Zepeda expliqueront que le Chilien, qui maitrise mal le japonais, leur a envoyé des phrases pour les faire traduire.

Les derniers messages seront envoyés le 12 décembre, la veille du retour de Nicolas Zepeda au Chili.

L'enjeu du procès

Nicolas Zepeda n'a pas livré d'explications sur un grand nombre de questions posées par les enquêteurs. Les experts le décrivent comme une personne qui est dans le contrôle, empreinte de jalousie maladive.

Depuis le début de l'enquête, le Chilien a toujours clamé son innocence. En avril 2019, le procureur de la République de Besançon avait rencontré Nicolas Zepeda au Chili. Le jeune homme n'avait répondu à aucune des questions posées.

Une fois extradé en France, lors de son interrogatoire devant la juge d'instruction, le 30 septembre 2019, Nicolas Zepeda, interrogé pendant près de sept heures, a continué à nier avoir joué un rôle dans la disparition de l'étudiante japonaise.

Le procès s'ouvre le 29 mars à Besançon. Le verdict est attendu le 12 avril.

