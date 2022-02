Affaire Narumi: une nouvelle demande de remise en liberté de Nicolas Zepeda refusée par la justice

Nicolas Zepeda reste en prison. Une décision prise ce mercredi 2 février 2022 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, moins de deux mois avant l'ouverture du procès devant les assises du Doubs du Chilien de 31 ans. Nicolas Zepeda doit comparaître devant cette cour à partir du 28 mars 2022 pour répondre de l'assassinat de son ex-petite amie, l'étudiante japonaise Narumi Kurozaki, en décembre 2016 à Besançon.

Nicolas Zepeda est en détention provisoire, maintenu à l'isolement à la maison d'arrêt de Besançon depuis juillet 2020, après son extradition du Chili. C'est la deuxième fois que ses avocats demandaient sa remise en liberté, la précédente demande en janvier 2021 avait également été rejetée par la justice.

L'assassin présumé n'était pas à l'audience

Nicolas Zepeda n'était pas présent à l'audience ce mercredi 2 février. Ses avocates, Me Julie Benedetti et Me Jacqueline Laffont, ont affirmé que l'assassin présumé s'était toujours tenu à la disposition de la justice depuis son extradition, qu'il avait répondu à tous les interrogatoires dans un esprit de coopération, et qu'il n'avait aucun intérêt à prendre la fuite s'il était remis en liberté, précisant que leur client était prêt à accepter un placement sous bracelet électronique.

Elles ont également fait valoir que Nicolas Zepeda n'avait jamais fait de tentative de pression sur le moindre témoin, et que l'instruction étant close, ces témoignages sont désormais consignés dans la procédure. "On fait peser sur Nicolas Zepeda les difficultés qu'a eu la France pour obtenir son extradition, mais il n'y est pour rien!" a plaidé Me Laffont.

Imaginez l'émotion que susciterait une remise en liberté auprès des parents et des soeurs de la victime" - Me Sylvie Galley, avocate de la famille de Narumi

Me Sylvie Galley, l'avocate de la famille de Narumi Kurozaki, a ensuite pris la parole pour demander le maintien en détention du Chilien, une décision inévitable selon elle à moins de deux mois du procès: "Imaginez l'émotion que susciterait une remise en liberté auprès des parents et des deux jeunes soeurs de Narumi avant que Nicolas Zepeda ne soit jugé, c'est une blessure qui ne se referme pas".

Un risque de fuite réel, selon l'avocat général

L'avocat général Jean-François Parietti a rappelé que l'assassin présumé a été extradé du Chili "dans des conditions très difficiles, après une très longue procédure". Et pour lui le risque de fuite est réel: "s'il retournait au Chili, nous n'aurions plus la possibilité de le faire à nouveau extrader". Et concernant les éventuelles pressions sur des témoins, le magistrat souligne que la cour d'assises fonctionne selon le principe d'une procédure orale, les versions des témoins peuvent changer, "s'il est libre, leur parole ne sera peut être pas la même".

Les juges ont visiblement été sensibles à ces arguments, puisqu'ils ont pris la décision de laisser Nicolas Zepeda en prison jusqu'à sa comparution devant les assises du Doubs.