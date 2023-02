Affaire Narumi : vers un nouveau report du procès d'assises de Nicolas Zepeda ?

Après son ouverture avortée mardi, le procès en appel de Nicolas Zepeda pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki s'est ouvert ce jeudi 23 février par une demande de report des avocats du Chilien. Alors que les débats n'ont pas encore débuté, c'est déjà le deuxième temps suspendu de ce procès d'appel. Au terme d'une première matinée chaotique, qui avait ulcéré les parties civiles , le président de la cour d'assises avait déjà suspendu les débats mardi.

Les avocats réclament une défense juste

Le débat qui se tient ce mardi devant la cour d'assises de la Haute-Saône est un débat de fond. Peut-on ou non juger un homme alors que ses avocats ne maîtrisent pas l'épais dossier et que celui ci risque la réclusion criminelle à perpétuité ? Pour les avocats du Chilien, c'est tout simplement, mission impossible. Juger Nicolas Zepeda dans ces conditions serait une mascarade.

Maitre Portejoie dès l'ouverture a expliqué à la barre que 48 heures après avoir hérité du dossier , il n'était pas réalisable d'assurer une défense digne de ce nom : "Je découvre le dossier hier matin, je me rends compte qu'il présente 8.000-10.000 cotes. Je réalise que ma mission n'est pas difficile, elle est strictement impossible. Il me faudra entre 300 et 400 heures simplement pour prendre compte du dossier"

Les avocats de Nicolas Zepeda demandent un renvoi "court", avant l'été ou l'automne.

L'avocat général Etienne Manteau lui ne veut pas de renvoi. Il souhaite un report des débats à lundi prochain : "ce délai raisonnable sera satisfaisant"

Avant que la cour ne parte pour prendre sa décision, c'est Nicolas Zepeda qui prend la parole : "J'ai tout fait pour venir à ce procès. Je souhaite un vrai procès".

En avril dernier, Nicolas Zepeda avait été condamné par les assises du Doubs à 28 ans de réclusion pour l'assassinat de Narumi Kurosaki . Il a toujours nié l'avoir tué. Le Chilien est lla dernière personne à l'avoir vue à Besançon dans la nuit du 4 au 5 décembre 1986. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé.

