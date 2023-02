Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 2) : la famille de la victime espère enfin des réponses

La suite du procès de Thomas Lemessier devant la cour d'assises du Loiret : cet homme âgé de 39 ans est jugé depuis lundi pour assassinat sur son ancienne compagne, Natacha Hamaoui, une habitante de Château-Renard, bénéficiaire et bénévole à la fois au Secours catholique, disparue en juillet 2018 et dont le corps avait été retrouvé 3 mois plus tard dans un bois de La Selle-en-Hermoy. Thomas Lemessier a toujours clamé son innocence.

"Je n'arrive pas à avoir mon propre avis"

Le deuxième jour du procès a été largement consacré à l'audition des parties civiles. Frère, sœurs et enfants de Natacha Hamaoui, tous ont dit leur soif de vérité et leur attente d'avoir des réponses à l'issue de ce procès. "Cela fait 4 ans qu'on attend, c'est long et difficile parce qu'on n'a pas pu faire notre deuil, explique ainsi Florence Hamaoui, la sœur cadette de Natacha. On espère enfin avoir des réponses." Tous expliquent aussi n'avoir jamais cru en une disparition volontaire, même si ce 7 juillet 2018, Natacha Hamaoui, qui a alors 6 enfants dont un âgé de 11 mois (nés de 4 pères différents), a laissé une lettre de huit pages dans laquelle elle exprime sa "lassitude" : "Je trime comme une chienne, je suis épuisée et je ne peux plus vivre ainsi, je pars, je ne sais pas combien de temps, je me suis réservée une semaine en Espagne pour faire le point sur ma vie, à très vite." Son corps dénudé, et recouvert de branches, sera retrouvé par un chasseur le 18 octobre 2018.

Tous racontent aussi combien les relations entre Natacha Hamaoui et Thomas Lemessier étaient complexes et conflictuelles. "Elle était trop amoureuse de lui, il avait fait comme une cage autour d'elle, c'est quelqu'un de très manipulateur" décrit Thomas Bonnavaud, l'un des fils de Natacha. Comme le résume Florence Hamaoui, "Il y a eu de l'amour, oui, mais surtout aussi de la violence de la part de Thomas Lemessier, et finalement beaucoup de tensions, notamment pour la garde de leur fille commune". Celle-ci, qui a aujourd'hui 15 ans, a témoigné avec une dignité qui force l'admiration. Face à la terrible accusation qui pèse sur son père, elle confie : "Je n'arrive pas à avoir mon propre avis, je suis un peu perdue." Elle confirme néanmoins avoir vu "de la terre sur les chaussures" que portait Thomas Lemessier, en fin d'après-midi ce fameux 7 juillet 2018, alors qu'elle était en vacances chez ses grands-parents.

L'autopsie impuissante à déterminer la cause du décès

Mais à ce stade, la seule certitude qu'on ait dans ce dossier, c'est l'impossibilité de déterminer la cause du décès de Natacha Hamaoui. C'est ce qu'a répété le Dr Yves Schuliar, le médecin-légiste qui a pratiqué l'autopsie. Ni traces de coup, ni fracture suspecte, ni présence d'une balle. "Mais l'examen a été très difficile, car le corps est resté 3 mois à l'air libre, qui plus est en forêt, il était en grande partie réduit à l'état de squelette, ne pesant plus que 18 kilos, dans un état de putréfaction très avancé", a-t-il précisé - il manquait ainsi certains organes, ainsi que l'avant-bras droit et certains os, "sans doute emportés par la faune sauvage". Et notamment des os du cou, ce qui empêche d'étayer l'hypothèse d'un éventuel étranglement...

Les recherches en ADN et les analyses toxicologiques n'ont également rien donné, sans qu'on puisse tirer de conclusion définitive car trop de temps s'était écoulé. Pour autant "la mort est éminemment suspecte, car le corps était entièrement dénudé et recouvert de branchages et il paraît très difficile de se suicider dans ces conditions", souligne l'expert, sans vouloir se prononcer davantage.