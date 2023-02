Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 3) : la téléphonie au cœur des débats

Le procès de Thomas Lemessier se poursuit devant la cour d'assises du Loiret. Il est accusé d'avoir assassiné son ancienne compagne, Natacha Hamaoui, une habitante de Château-Renard, disparue le 7 juillet 2018 et dont le corps avait été retrouvé 3 mois plus tard à La Selle-en-Hermoy, sans que l'autopsie permette de déterminer la cause de la mort - Stéphane Lemessier clame son innocence. Ce mercredi, la téléphonie a été au cœur des débats.

2 mystérieux téléphones à carte prépayée

Et notamment 2 téléphones à carte prépayée, et qui n’ont servi que les 6 et 7 juillet 2018 dans un secteur géographique très limité, qui correspond, pour l'un, aux déplacements de Natacha Hamaoui et, pour l'autre, à ceux de Thomas Lemessier – c'est du moins la conclusion des enquêteurs et c’est l’indice le plus grave qui pèse sur l’accusé. Plusieurs témoins ont en effet vu ces jours-là Natacha Hamaoui avec un petit téléphone noir à clapets qu’elle n’avait jamais possédé auparavant, mais qu’elle a pris pour dire "Ne t’inquiète pas, j’arrive à la Selle-en-Hermoy dans 10 minutes", selon la conversation qu’a surprise l’une de ses filles le jour de la disparition. Quant à l'autre téléphone, plusieurs lieux où il a borné le relient à Thomas Lemessier.

Or ces 2 téléphones ont été achetés le 6 juillet au bar-tabac Le Balto à Montargis et payés en liquide, à un moment où Thomas Lemessier était précisément à Montargis. Le 7 juillet 2018, à 16h50, celui-ci a emprunte le péage de l’A19 à Fontenay-sur-Loing ; à 18h47, il est au péage de Saint-Hilaire-les-Andrésis, toujours sur l’A19. Qu’a-t-il fait entretemps ? Lui explique qu’il a déposé un courrier pour la garde de sa fille dans la boite à lettres d’un avocat à Montargis, qu’il devait ensuite repartir chez lui en Haute-Savoie mais qu’il s’est aperçu qu’il avait oublié son téléphone portable chez ses parents dans l’Yonne - d’où un aller-retour d'autant plus long qu'il a subi, selon lui, une crevaison de pneu.

Une grosse heure pour commettre le crime

Pour les gendarmes, Thomas Lemessier a oublié volontairement sont téléphone habituel pour ne pas être tracé ; cela lui a laissé un laps de temps évalué à 1h05 minimum / 1h25 maximum pour être présent à La Selle-en-Hermois et assassiner Natacha Hamaoui à qui il aurait donné rendez-vous via les 2 téléphones à carte prépayée - selon un témoignage, il lui aurait remis l'un des portables la veille quand il a récupéré leur fille commune. Un tel créneau horaire est-il suffisant pour tuer puis se débarrasser du cadavre sans laisser de traces ? "En une heure, on peut faire beaucoup de choses", assène le gendarme qui a dirigé l’enquête. "Cette téléphonie suggère que l'accusé et la victime ont été au même moment, au même endroit, là où on a retrouvé le corps, souligne Me Saima Rasool, avocate de plusieurs parties civiles. A ce niveau-là, ce sont pas des coïncidences."

"Ce sont des indices que vous retenez à charge, mais ce ne sont pas des preuves", rétorque Me Laurent Bizien, l’avocat de la défense, qui dénonce une construction intellectuelle "sur la base de simples suppositions et de probabilités, mais non pas d’éléments matériels". Ainsi, le gérant du bar-tabac Le Balto à Montargis a été incapable d'identifier le client qui a effectivement acquis les deux téléphones à carte prépayée ce 6 juillet 2018, "il n’y a donc pas de preuve formelle que ces deux téléphones ont été achetés puis utilisés par Thomas Lemessier." L'accusé ajoute : "On essaie de me faire passer pour quelqu'un de diabolique, mais j'aurais utilisé le télépéage qui laisse des traces ? C'est totalement incohérent."