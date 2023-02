Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 4) : "la petite tonalité parano" de l'accusé

Le procès-fleuve de Thomas Lemessier se poursuit devant la cour d'assises du Loiret. L'ancien plombier-chauffagiste de 39 ans est accusé d'avoir assassiné son ex-compagne Natacha Hamaoui, dont le corps avait été retrouvé en octobre 2018 dans un bois à la Selle-en-Hermoy. Lui clame son innocence, depuis le début de cette affaire, et alors que l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause du décès. Ce jeudi, la cour s'est intéressée notamment au profil de l'accusé.

L'expert psychiatre reste prudent dans son diagnostic

"D'un bon niveau intellectuel", Thomas Lemessier n’a pas de maladie mentale, mais ses traits de caractère "dessinent une petite tonalité parano" : c’est l’analyse de l’expert psychiatre qui l'a examiné. "Susceptible", "méfiant", "rancunier", "rigide", "têtu", "avec le sentiment d'être un peu persécuté", voilà parmi les traits de personnalité ainsi relevés chez l’accusé, mais est-il pour autant "égocentrique manipulateur", et donc "pervers narcissique", qualification qu'on retient souvent pour les auteurs de féminicide ? Le Docteur Roland Coutanceau refuse de se prononcer : "Je ne veux pas faire d’hypothèse, car le positionnement de Thomas Lemessier est très clair, il nie les faits qui lui sont reprochés ; je me suis donc strictement limité à étudier sa personnalité, indépendamment des faits éventuels".

Une prudence scientifique que comprend Me Philippe Poulin, l'un des avocats des parties civiles. "Mais, commente-t-il, ces traits de personnalité suggèrent que Thomas Lemessier peut à la fois être dans le contrôle, dans la préparation quasi-maniaque des événements et, par moments, perdre ce contrôle et devenir violent." Un "basculement" compatible selon lui avec la préméditation d'un crime, dont le mobile peut, par ailleurs, être difficile à déterminer, puisque la séparation du couple date de 2014 (peut-être même avant), et que même si la garde de leur fille était souvent conflictuelle, l'accusé et son ex-compagne parvenaient tout de même à l'organiser, bon gré mal gré ou sur décision de justice, au fil des ans.

"Cela ne fait pas de moi un assassin"

Dans son box, l’accusé reste imperturbable, comme il l’est depuis le début de son procès : sûr de lui, sans montrer d’émotion, si ce n’est de lever les yeux au ciel quand les témoignages lui sont défavorables. "J'observe qu'il y a beaucoup de connivences entre certains témoins, on veut m’imputer quelque chose qui n’existe pas, assure-t-il. Ce n’est pas parce que j’ai pu être parfois violent que cela fait de moi un assassin". Lui qui a déjà été condamné 3 fois pour des violences conjugales n'est pas loin de se dire victime d'un certain acharnement judiciaire : "Je vois où vous voulez en venir, vous ne retenez que les éléments à charge", lance-t-il ainsi au président de la cour d'assises, Sébastien Evesque.

L'accusé ne fait peut-être là qu'imiter son avocat, Me Laurent Bizien, qui depuis lundi n'hésite pas à électriser les débats. "Vous faites une déduction extravagante", dit-il à un expert ingénieur ; "votre question est idiote", réagit-t-il pour tancer un avocat de la partie adverse ; "vous ne respectez pas le code de procédure pénale" ose-t-il asséner au président de la cour d'assises. "On frise l'outrage à magistrat et les incidents d'audience, déplore pour sa part Me Philippe Poulin. Que les débats soient longs, c'est normal puisqu'il y a contestation des faits ; mais qu'il y ait cette nervosité permanente, et même si cela est sans doute une stratégie, cela me choque." 3 jours de procès sont encore prévus.