Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 5) : le témoignage à charge de l'ex-codétenu de l'accusé

La suite du procès de Thomas Lemessier devant la cour d'assises du Loiret. Depuis lundi, cet ancien plombier-chauffagiste de 39 ans est jugé pour assassinat sur son ex-compagne, Natacha Hamaoui, une habitante de Château-Renard dont le corps dénudé avait été retrouvé dans un bois de La Selle-en-Hermoy, en octobre 2018. L'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de la mort, et Thomas Lemessier a toujours clamé son innocence. Ce vendredi, la cour d'assises a entendu un témoin-clé dans cette affaire : un ex-codétenu de l'accusé, qui aurait recueilli ses aveux en prison.

"Il m'a dit qu'il l'avait massacrée"

Il s'appelle Djamal, il se présente comme chauffeur de car, âgé aujourd'hui de 50 ans - et c'est lui qui a fait basculer l'enquête. En février 2019, cela fait 3 mois qu'il est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bonneville, en Haute-Savoie, pour une affaire de vol. Il partage alors sa cellule avec Thomas Lemessier, qui lui est incarcéré pour des violences sur Betty, sa compagne de l'époque. Ce jour de février, Djamal téléphone à sa porpre épouse avec un téléphone portable qu'il détient illégalement en prison. "Tu sais quoi ? lui dit-il. Le mec qui est avec moi en cellule, il a tué son ancienne femme dans son patelin, il y a une enquête en cours, mais les gendarmes le savent pas..." Ce que Djamal ignore, c'est qu'il est alors sur écoute, c'est suite à cette conversation que Thomas Lemessier est placé en garde à vue dans l'affaire Natacha Hamaoui un mois plus tard.

A la barre, Djamal, qui depuis est sorti de prison, confirme : "Oui, il m'a vraiment dit ça, au moins 2 ou 3 fois". "A quelles occasions ?" interroge le président. "Quand il était en colère. En fait, il était très coléreux, il disait qu'il tuerait sa compagne de l'époque comme il avait massacré la précédente. Massacré, c'est le terme qu'il a employé mais il ne m'a pas dit comment. Pour moi, c'est un sociopathe, c'est quelqu'un à la fois de très intelligent et de très dangereux". "Et il vous a dit pourquoi il avait tué cette femme?" "Parce qu'elle avait de mauvaises fréquentations, et donc qu'il voulait récupérer la garde de leur fille." "Vous savez que vous êtes sous serment, que vous avez juré de dire la vérité ?", souligne Me Agnès Bonardi, avocate pour les parties civiles. "Oui, je le jure", répond l'homme imperturbable. Me Laurent Bizien, l'avocat de la défense insiste : "ça vous paraît logique qu'il vous ait raconté tout ça, alors que vous le qualifiez vous-même de très intelligent ?" "Logique, je sais pas, mais il m'en a bien parlé", assure le témoin.

"Un garage qu'il a fait débarrasser en toute urgence"

Djamal affirme aussi qu'en prison, Thomas Lemessier lui avait demandé de le mettre en relation avec un brocanteur, "car il voulait se débarrasser en toute urgence de tout un tas d'objets qu'il avait stockés dans un garage." Le brocanteur en question est venu témoigner, lui aussi, à la barre : il confirme avoir accompli cette tâche en décembre 2018, en revendant le matériel ou en le donnant à des associations. "Il y avait beaucoup d'encombrants, une moto, et des mallettes d'outillage." "Y compris des scies pour le bois?" "Oui", confirme le brocanteur. Or on sait que parmi les 11 branchages qui recouvraient le corps de Natacha Hamaoui, 4 présentaient des traces de sciage. "Quand il a su que tout était débarrassé, Tomas Lemessier était très soulagé", prétend Djamal.

Cette journée de procès a été décidément difficile pour l'accusé, car Betty, sa dernière compagne, a été ensuite longuement entendue par la cour. En visioconférence, "car j'ai toujours peur de lui", a-t-elle expliqué, avant de livrer un portrait peu flatteur de Thomas Lemessier, qui a été condamné à deux reprises pour des violences conjugales à son égard. "Quand on tombe amoureuse de lui, il est gentil au début, puis vous devenez soumise, vous n'êtes plus qu'un objet pour lui, et à la fin vous essayez juste de survivre. Il m'a détruite psychologiquement." Le procès marque une pause ce week-end et reprendra lundi.