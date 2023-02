Affaire Natacha Hamaoui aux assises du Loiret (Jour 6) : "Le crime parfait, ça n'existe pas"

Thomas Lemessier a été entendu pendant plus de six heures, ce lundi, devant la cour d'assises du Loiret

Après une pause ce week-end, le procès de Thomas Lemessier a repris ce lundi devant la cour d’assises du Loiret. L’ancien plombier-chauffagiste âgé de 39 ans est accusé d’avoir assassiné son ex-compagne Natacha Hamaoui, un crime qu’il nie avoir commis. Le corps dénudé de la jeune femme de 39 ans, avait été retrouvé dans un bois en octobre 2018 à La Selle-en-Hermoy, l’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause du décès. Ce lundi, et pendant plus de 6 heures, l’accusé a été entendu sur les faits : il a de nouveau clamé son innocence.

"Je n'ai jamais mis les pieds à La Selle-en-Hermoy"

Dans sa chemise blanche impeccable, Thomas Lemessier est ainsi resté inflexible. "Je n’avais pas rendez-vous ce 7 juillet avec Natacha et je n’ai jamais mis les pieds à la Selle-en-Hermoy." Les éléments du dossier qui le mettent en cause ? "Ce sont des coïncidences et cela voudrait dire que j’aurais utilisé une méthode de pied nickelé, cela n'a aucun sens". Le témoignage à charge de son ancien co-détenu qui prétend avoir recueilli ses aveux en prison ? "C'est un affabulateur, je m'aperçois que prêter serment, vu ce que j'ai entendu, cela n'a en fait aucune valeur". Puis l'accusé fait part de ses propres interrogations : "J’ai du mal à croire qu’avec les techniques scientifiques actuelles, on ne sache pas la cause de la mort… Pour moi, le crime parfait, ça n’existe pas !"

"Vous parlez de crime, donc, pour vous, la mort de Natacha Hamaoui, c’est un crime ?", rebondit le président de la cour. "C'est ce qu’on veut nous faire croire, parce que le corps était recouvert de branches, mais je ne sais pas ce qu’il se passait dans la tête de Natacha." "Vous dites : c’est ce qu’on veut nous faire croire, c’est qui ce on ? » insiste Me Saima Rasool, avocate de plusieurs parties civiles. "Ceux qui ont fait l’enquête et qui se sont concentrés sur mes antécédents judiciaires", répond Thomas Lemessier. Et après donc avoir évoqué à demi-mots l’hypothèse d’un suicide, l'accusé suggère d’autres pistes – celle d'un certain Willy, "quelqu'un de dangereux, que Natacha connaissait à La Selle-en-Hermoy", et surtout celle de sa propre compagne de l'époque, Betty, "dont le frère est trafiquant de drogue". "Moi, je sais ce que j’ai fait, j’ai la conscience tranquille", conclut Thomas Lemessier.

Un vrai-faux coup de théâtre au procès

Son avocat, Me Laurent Bizien, tente alors de revenir sur les éléments de téléphonie, principales pièces à charge contre son client, et exige que soit lue "jusqu'au bout, l'étude de la ligne du téléphone mobile de Natacha Hamaoui" - ce que fait le président de la cour d'assises. Le dernier appel qu'elle a reçu et auquel elle a répondu ce 7 juillet 2018 date bien de 17h19, mais il est fait mention d'une dernière "session data" à 18h31. "Donc Natacha Hamaoui était encore en vie à cette heure ! Cela innocente mon client, puisqu'il est sur l'autoroute A19 à 18h47," s'enflamme Me Bizien.

Mais ce coup de théâtre n'en est pas vraiment un : Sébastien Evesque, le président de la cour d'assises, fait rappeler à la barre l'expert en téléphonie. Et celui-ci répète ce qu'il avait en fait déjà expliqué : "Une session data, ça ne veut pas dire qu'on utilise son téléphone, cela peut simplement être une mise à jour automatique d'un application, qui peut durer 2 ou 3 minutes. Vous faites confusion, Maître, il n'y a pas besoin d'actionner soi-même son smartphone pour générer une session data. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'à cette heure-là, le téléphone de Natacha Hamoui n'était pas encore éteint. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était vivante." Le procès s'achève demain.